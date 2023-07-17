Казахстан завоевал историческую медаль на ЧМ по водным видам спорта

Это первая медаль со взрослых мировых первенств в казахстанском синхронном плавании.

Фото: instagram.com/aquatics.kz

Казахстанец Эдуард Ким завоевал историческую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта, проходящем в Фукуоке (Япония), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Ким набрал 216 баллов, что и принесло ему третье место в соревнованиях по артистическому плаванию (техническое соло).

Как отмечается, это первая медаль со взрослых мировых первенств в казахстанском синхронном плавании.

Первым в этой дисциплине стал испанец Фернандо Диас Рио Сото с результатом 224, 555. Второе занял Кеннет Гаудет из США (216,800).