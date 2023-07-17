Казахстан завоевал историческую медаль на ЧМ по водным видам спорта
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Это первая медаль со взрослых мировых первенств в казахстанском синхронном плавании.
Казахстанец Эдуард Ким завоевал историческую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта, проходящем в Фукуоке (Япония), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.
Ким набрал 216 баллов, что и принесло ему третье место в соревнованиях по артистическому плаванию (техническое соло).
Как отмечается, это первая медаль со взрослых мировых первенств в казахстанском синхронном плавании.
Первым в этой дисциплине стал испанец Фернандо Диас Рио Сото с результатом 224, 555. Второе занял Кеннет Гаудет из США (216,800).