Врачи призывают к бдительности даже при снижении заболеваний ОРВИ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С начала сентября 2025 года в Казахстане зарегистрировано свыше 2,8 млн случаев ОРВИ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НЦОЗ

«За последнюю неделю - 54 141 случай, что на 13% меньше, чем неделей ранее. Лабораторно подтверждена циркуляция риновируса, бокавируса, парагриппа, РС-вируса, аденовируса, коронавируса и метапневмовируса. Из 14,6 тысячи образцов, исследованных на грипп, 2 865 дали положительный результат. В 2 861 случае был выявлен вирус A(H3N2), ещё в 4 случаях - A(H1N1)», – говорится в информации.

Там же добавили, что наиболее высокая заболеваемость гриппом отмечается в Мангистауской, Туркестанской, Жетысу, Северо-Казахстанской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Кызылординской областях, а также в Астане и Шымкенте.