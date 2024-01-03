Казахстанка вошла в Международный комитет по развитию женского хоккея

Спорт, Хоккей
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Генеральный менеджер женских сборных команд Казахстана Виктория Сазонова вошла в международный комитет по развитию женского хоккея Международной федерации хоккея и будет представлять нашу страну на мировом уровне, сообщает  Kazpravda.kz со ссылкой на olympic.kz

Фото с сайта olympic.kz

Виктория стала первой представительницей Азии в этом комитете.

«Я чувствую огромную ответственность за то, что мне выпала такая честь, - рассказала Виктория Сазонова. - Мне хочется представлять казахстанский хоккей и делать это достойно».

Виктория Сазонова около 20 лет своей хоккейной карьеры была игроком национальной сборной Казахстана. Завершила игровую карьеру в 2013 году. В 2022 возглавила женскую юниорскую сборную на чемпионате мира, позже выступила в качестве наставника женской сборной на ЧМ-2023.

С 2022 года является генеральным менеджером женских сборных команд, а также директором по развитию женского хоккея Казахстанской федерации хоккея.
 

#Спорт #хоккей

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