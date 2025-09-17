Фото с сайта Минторговли

В Нью-Йорк было поставлено 50 тонн пшеничной муки для бренда Eurasian Legacy.

«Это первый крупный экспортный кейс, реализованный в рамках новой стратегии продвижения национальных товаров в США. В дальнейшем при поддержке единого оператора по развитию экспорта QazTrade при МТИ РК, планируется нарастить объемы поставок до более чем 100 тонн муки ежемесячно. Продукт уже размещен на крупнейших онлайн-платформах Amazon и Walmart, а также представлен в ряде американских пекарен», - говорится в сообщении.

На Amazon он продается по цене $14,50 за упаковку 1,36 кг. На упаковке указано происхождение «Product of Kazakhstan», что усиливает узнаваемость бренда «Сделано в Казахстане» среди американских покупателей и формирует имидж Казахстана как поставщика качественных и экологичных продуктов.



Помимо онлайн-продаж, уже ведутся переговоры о поставках муки в рестораны, кофейни и локальные сети питания. Также рассматривается возможность выхода на крупнейшие американские ритейл-сети Costco, Whole Foods и Trader Joe’s, отмечают в QazTrade.

«Мы не ограничиваемся только мукой. В США уже презентованы гречка, гранола, талкан, шоколад и какао, и партнеры в Нью-Йорке, Чикаго и Вашингтоне получили возможность лично убедиться в их качестве. Выход на американский рынок стал возможен благодаря открытию в июле партнерского офиса QazTrade в Вашингтоне, что дало нам прямой доступ к дистрибьюторам и ритейлерам. Логичным продолжением станет бизнес-миссия казахстанских производителей в эти города. Это шанс не только укрепить связи с партнерами, но и занять нишу в сегменте HoReCa, где ценят натуральные и аутентичные продукты», - рассказал гендиректор QazTrade Айтмухаммед Алдажаров.

В случае заключения постоянных контрактов планируется организовать регулярные поставки более 100 тонн муки ежемесячно.