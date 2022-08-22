Загореться и не сгореть

Казахстанская полнометражная лента «От» («Огонь») режиссера Айжан Касымбек завоевала Гран-при на международном кинофестивале дебютных фильмов евразийского континента «Одна шестая» в Екатеринбурге.

Сюжет картины разваривается в современные дни в южной столице Казахстана. В главных ролях любимец отечественной публики Тулепберген Байсакалов, сыгравший в фильмах «Рэкетир», «Баксы», «Снайпер-2. Тунгус» и других. По словам директора компании «A Team», продюсера фильма «Огонь» Дианы Ашимовой, сценарий был написал специально под него.

– Если вы видели картины с участием Тулепбергена Байсакалова, то наверняка знаете, как он играет, – говорит Диана Ашимова. – Поэтому еще на этапе зарождения идеи о съемке «Огня» у всех нас, съемочной группы, в головах был только этот актер. Можно сказать, что сценарий писали специально для него. Отдельно хочу сказать об исполнительнице главной женской роли Маншук Айтмуханбетовой. Будучи актрисой комедийного жанра, она сначала придала сомнению свое участие в картине. Но то, что она в итоге выдала на съемочной площадке, восхитило и берет за душу. Там нет ярких эмоций и жестикуляций. Вся боль была отражена в глазах.

Это потом, после мировой премьеры фильма, один из экспертов в области киноиндустрии скажет, что комедийные актеры, исполняющие роли в драмах, способны передать такую гамму чувств, что выше всех похвал. Ну а тандем двух главных героев и вовсе сумел покорить сердца даже искушенного зрителя. К слову, делая ставку на Байсакалове, ни режиссер, ни продюсер, ни сценарист не ошиблись. Его игру оценили на высшем уровне. В Сочи, Лос-Анджелесе и Сингапуре он получил награды за лучшую мужскую роль в фильме. Толик – так зовут главного героя фильма – стал собирательным образом большинства казахстанцев, которые в режиме нон-стоп думают о том, как прокормить семью, заработать деньги, а порой и вовсе вынуждены перебиваться с тиынки на тиынку, обрекая себя на долги и кредиты. Мужчина работает курьером, получая 150 тысяч тенге. Единственным лучиком света в царстве бесконечных неурядиц он видит в дочери, но судьба меняет планы семьи.

– В каждодневных хлопотах, потоке проблем люди буквально сгорают, забывая о важном, в том числе о детях. Отсюда и название картины – «Огонь». С другой стороны, искра дает энергию, а огонек – надежду на самое лучшее. В нашем случае, семья главного героя – его тыл и опора, где теплиться вера в прекрасное, несмотря на свалившийся груз житейских трудностей.

Отметим, что фильм «Огонь» изначально должен был стать продолжением киноальманаха о природных стихиях. Ранее Айжан Касымбек представила зрителям 20-30-минутные мелодраму «Су» («Вода») и драму «Ауа» («Воздух»). Однако было решено, что «От» станет полнометражным творением. Драма с элементами комедии, имеющая социальный подтекст, еще до Екатеринбурга произвела фурор на Минском международном кинофестивале «Лістапад», где соотечественники получили призы за лучшие режиссуру и музыку. А в Индии казахстанский фильм покорил сердца жюри Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ).

В Екатеринбурге были представлены работы из Таджикистана, Туркменистана, России. Помимо казахстанского фильма, снятого при содействии Министерства культуры и спорта Казахстана и Государственного центра поддержки национального кино, на фестивале презентована лента «Отау» режиссера Алишера Жадигерова. Она получила приз за лучший международный игровой дебют.