В ходе мероприятия были объяв­лены имена казахстанцев, чей труд, самоотверженность, героизм, талант и душевная щед­рость сделали их подлинным достоянием нашей страны. Победителям вручена национальная премия «Алтын Адам – Человек года» в номинациях «За профессиональные достижения» и «За значительный вклад».

По устоявшейся традиции отбор номинантов в рамках проекта начинается с социологического опроса населения в ключевых регионах Казахстана. Одновременно проводится голосование экспертов, которые, основываясь на предоставленных участниками проекта данных, а также собственном профессиональном опыте и экспертных заключениях, выносят оценку каждому номинанту.

Оргкомитет анализирует полученные результаты и систематизирует их в специальных бюллетенях для голосования. После чего члены жюри независимо друг от друга выносят свою оценку по каж­дой номинации. Таким образом, выбор победителя осуществляется в несколько этапов независимыми оценочными комитетами, что обеспечивает объективность выбора. На конечном этапе произ­водится подсчет и подведение итогов голосования, а кульминацией является финальная церемония награждения в конце года.

Проект, завоевавший за несколько десятилетий высокую оценку в стране, находится в постоянном фокусе общественного интереса, гарантируя лауреатам народную признательность. Звание № 1 – это уже не просто констатация факта лидерства, но и обоснованная рекомендация к выбору!

В рамках церемонии были также вручены специальные премии «За творческие достижения» и награждены лауреаты народной премии «Общественное признание».

Национальный проект «Человек года» – «Выбор года» далек от политики и коммерчески независим. Он с воодушевлением поддержан казахстанской общест­венностью, СМИ и международными организациями. Кредо проекта – искренняя любовь к Родине. Премия «Алтын Адам» не имеет денежного сопровож­дения, ее номинал – уважение и признательность общества и народа Казахстана.

В целом фестиваль «Человек года» – «Выбор года» имеет международный статус и проходит в пяти странах – в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Украине и Беларуси. Участие в проекте – это свидетельство того, что компания обладает статусом национального лидера или утверждает его, разделяет патриотические чувства и национальные идеи свое­го народа, обладает сильным конкурентным предложением, а также с уважением относится к обществу, не рассматривая его лишь как рынок сбыта.