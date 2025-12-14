«Казахстанская правда» стала победителем проекта «Выбор года»

Масс-медиа
3
Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

В Алматы прошла ежегодная церемония награждения победителей фестиваля «Человек года» и «Выбор года в Казахстане». Республиканская газета «Казахстанская правда», входящая в состав ТОО «Қазақ газеттері», признана лауреатом в номинации «Республиканский общественно-политический ежедневник № 1 2025 года в Казахстане».

фото автора

В ходе мероприятия были объяв­лены имена казахстанцев, чей труд, самоотверженность, героизм, талант и душевная щед­рость сделали их подлинным достоянием нашей страны. Победителям вручена национальная премия «Алтын Адам – Человек года» в номинациях «За профессиональные достижения» и «За значительный вклад».

По устоявшейся традиции отбор номинантов в рамках проекта начинается с социологического опроса населения в ключевых регионах Казахстана. Одновременно проводится голосование экспертов, которые, основываясь на предоставленных участниками проекта данных, а также собственном профессиональном опыте и экспертных заключениях, выносят оценку каждому номинанту.

Оргкомитет анализирует полученные результаты и систематизирует их в специальных бюллетенях для голосования. После чего члены жюри независимо друг от друга выносят свою оценку по каж­дой номинации. Таким образом, выбор победителя осуществляется в несколько этапов независимыми оценочными комитетами, что обеспечивает объективность выбора. На конечном этапе произ­водится подсчет и подведение итогов голосования, а кульминацией является финальная церемония награждения в конце года.

Проект, завоевавший за несколько десятилетий высокую оценку в стране, находится в постоянном фокусе общественного интереса, гарантируя лауреатам народную признательность. Звание № 1 – это уже не просто констатация факта лидерства, но и обоснованная рекомендация к выбору!

В рамках церемонии были также вручены специальные премии «За творческие достижения» и награждены лауреаты народной премии «Общественное признание».

Национальный проект «Человек года» – «Выбор года» далек от политики и коммерчески независим. Он с воодушевлением поддержан казахстанской общест­венностью, СМИ и международными организациями. Кредо проекта – искренняя любовь к Родине. Премия «Алтын Адам» не имеет денежного сопровож­дения, ее номинал – уважение и признательность общества и народа Казахстана.

В целом фестиваль «Человек года» – «Выбор года» имеет международный статус и проходит в пяти странах – в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Украине и Беларуси. Участие в проекте – это свидетельство того, что компания обладает статусом национального лидера или утверждает его, разделяет патриотические чувства и национальные идеи свое­го народа, обладает сильным конкурентным предложением, а также с уважением относится к обществу, не рассматривая его лишь как рынок сбыта.

#Алматы #Казахстанская Правда #Қазақ газеттері #Выбор года

Популярное

Все
Зовет в горы Актас
Задел на будущее
«Щелкунчик» в джазово-эстрадном стиле
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Завершен второй этап строительства проспекта
Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
Испанская компания вложит 44 млрд тенге в строительство завода в Кызылординской области
Метель и осадки продолжатся в Казахстане
Следим за финалом, ожидаем побед
Руками к надежде
В Костанайской области открываются новые школы и внедряются современные стандарты
В Мангистау реализуется первый в Центральной Азии проект морской аквакультуры
Найти и сохранить
Исполнение поручений Президента: итоги развития отрасли энергетики за 2025 год
Новую электроподстанцию запустили в Астане
В Павлодарской области нотариусы окажут содействие в борьбе с преступностью
Самый большой каток в Казахстане примет туристов
Допинг-скандал с участием Алимханулы: в КФПБ сделали заявление
Началось строительство сталелитейного завода
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Из казармы в кампус
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Политика здравого смысла
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Уверенный рост экономики Приаралья
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
Запущен завод по переработке мяса птицы
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане

Читайте также

Меморандум ответственности
ТРК Президента и Al Jazeera развивают стратегическое сотруд…
Молодежь Центральной Азии объединяется против кибербуллинга
На сайте Белого дома появилась "доска позора" для СМИ

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]