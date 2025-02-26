Казахстанские экспортеры услуг получат доступ на рынок стран СНГ

Мажилис ратифицировал Соглашение о свободной торговле услугами, учреждении деятельности и осуществлении инвестиций, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента

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Документ был подписан 8 июня 2023 года в городе Сочи.

Соглашением обеспечивается устойчивое развитие зоны свободной торговли Содружества Независимых Государств, а также создаются благоприятные условия для дальнейшего роста экономики государств-участников СНГ.

Документ содержит положения, регулирующие инвестиции, что придает значительный стимул для обеспечения благоприятного бизнес-климата стран СНГ. Соглашение позволяет дополнить и развить существующие двусторонние соглашения о защите и поощрении инвестиций.

Предполагается, что ратификация соглашения даст Казахстану возможность расширить торгово-экономическое сотрудничество, нарастить экспорт отечественных услуг на рынки стран СНГ и содействовать увеличению объёма инвестиций в РК.