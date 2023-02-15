Казахстанские медики помогли более чем 140 пострадавшим в Турции

С начала работ в Турции казахстанские спасатели спасли 7 человек. Извлечены тела 88 погибших, в том числе 10 детей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Медики Центра медицины катастроф МЧС Казахстана круглосуточно оказывают первую медицинскую помощь пострадавшим. За истекший период они помогли более чем 140 местным жителям, в том числе 17 детям. Превалируют заболевания, связанные с острой реакцией на стресс, переохлаждения, респираторные заболевания, также различные травмы, рассказали в пресс-службе министерства.

С первого дня работает оперативный штаб, задачами которого являются сбор, обработка и анализ данных об обстановке в зоне ЧС, передача необходимой информации; прогнозирование развития чрезвычайных ситуаций и их последствий; подготовка предложений по оперативному решению вопроса ликвидации ЧС.

Сейчас наши спасатели продолжают поисково-спасательные работы в двух населенных пунктах Турции.

«В этих целях проводится разбор завалов на месте разрушенных домов. Спасатели занимаются демонтажем неустойчивых конструкций и при помощи специальных ножниц производят резку переплетения арматуры под завалами, чтобы расчистить себе путь и облегчить поиски пострадавших под руинами. Это делается и для того, чтобы облегчить доступ специальной технике для ускоренного разбора и загрузки груды бетона, балок и других строительных обломков», – разъяснили в МЧС.

В городе Газиантепе работы проводятся первым эшелоном спасателей на двух участках круглосуточно в 2 смены.

Одна группа спасателей проводит работу в 9-этажном здании. Здание полностью разрушено. Работы по разбору завалов продолжаются. Из-под завалов спасены 4 человека, извлечены тела 30 погибших.

Другая группа спасателей работает в 6-этажном здании. Здание разрушено полностью. Производится разбор завалов, извлечены тела 24 погибших.

Второй эшелон спасателей МЧС Казахстана ведет круглосуточные поисково-спасательные работы в городе Нурдагы.

«В полностью разрушенном здании казахстанскими спасателями проводилась одновременная работа по обнаружению, выявлению местонахождения и состояния людей, установлению с пострадавшими под завалами аудиоконтакта, определению объема и характера необходимой помощи.

В результате оперативных и грамотных действий казахстанских спасателей по устройству и прокладке галереи для эвакуации пострадавших из-под завалов на большой глубине, а также своевременно принятых мер по деблокированию пострадавших удалось вызволить из-под завалов объемом более 18 тысяч кубических метров троих живых людей – мужчину и двух женщин. Люди незамедлительно были переданы медицинским службам. Извлечены тела 11 погибших человек», – говорится в сообщении министерства.

Используются технические средства поиска пострадавших, инженерная техника для разбора завалов. Работы по поиску и разбору завалов продолжаются.

Напомним, 2 мощных землетрясения (магнитудами 7,7 и 7,6) с эпицентром в юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш привели 6 февраля к масштабным разрушениям в 10 провинциях Турции. Землетрясения в Турции были зафиксированы в последующие дни.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

В соответствии с поручением главы государства Казахстан выделил 1 млн долларов в качестве гуманитарной помощи Турецкой Республике. 14 февраля Касым-Жомарт Токаев поручил направить дополнительную гуманитарную помощь Турции.

7 февраля Казахстан направил своих спасателей в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясений. 8 февраля сюда отправился второй эшелон казахстанских спасателей. Общее количество казахстанских спасателей, задействованных в Турции, составляет 100 человек.