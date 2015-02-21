Казахстанские саперы и гранатометчики совершенствуют боевые навыки

Общество
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Батырбек Агимбетов
Фото предоставлено пресс-службой МО РК
Спецподразделения регионального командования "Юг" отрабатывают работу в составе звена, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.   

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"Со 2 по 28 февраля специальные подразделения Регионального командования"Юг" совершенствуют навыки боевой готовности и выучки. Различные специалисты (сапер, гранатометчик и т.д.), входящие в состав одной спецгруппы, должны научиться слаженно работать, одинаково оперативно и качественно выполнять боевую задачу, как индивидуально, так и в команде. Именно это в итоге определяет боеспособность всего подразделения", – говорится в пресс-релизе.

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Таким образом, различные специалисты (сапер, гранатометчик и т.д.), входящие в состав одной спецгруппы, должны научиться слаженно работать, одинаково оперативно и качественно выполнять боевую задачу, как индивидуально, так и в команде. Именно это в итоге определяет боеспособность всего подразделения.


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На лагерных сборах на полигоне Мунке около 300 военнослужащих в ежедневных тренировках отрабатывают одиночную подготовку по своей специальности и слаженность в звене подгруппы и группы.

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Вместе с тем, по данным Минобороны, ведутся практические занятия по огневой подготовке с применением стрелкового оружия, гранатометов, боевых машин пехоты, осваиваются навыки метания ручных осколочных гранат. На протяжении всего периода учений военнослужащие находятся в полевых условиях.

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"На протяжении всего периода учений военнослужащие находятся в полевых условиях. Такие сборы проводятся дважды в год в зимний и летний период. Данные занятия проводятся по Плану боевой подготовки частей Регионального командования "Юг", – отмечает заместитель командующего войсками РгК "Юг" подполковник Мереке Кучекбаев.

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