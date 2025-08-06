Казахстанские школьники примут участие в международном чемпионате по робототехнике в Китае

Образование
552

С 7 по 10 августа в Макао пройдет крупнейший в Азии чемпионат по робототехнике среди школьников FIRST LEGO League Asia Open Championship, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстан представят 9 команд, среди которых учащиеся школ нового формата, построенных в рамках национального проекта «Келешек мектептері».

В состав сборной вошли школьники из городов Шымкент, Алматы Туркестанской и Кызылординской областей. Все они прошли строгий национальный отбор и продемонстрировали высокий уровень подготовки в инженерии, программировании и инновационном мышлении. Теперь юные казахстанцы готовы побороться за звание лучших среди 500 команд из 30 стран мира перед аудиторией в 12 тысяч зрителей.

«Сегодня в стране построено 128 школ нового формата почти на 300 тысяч ученических мест. Оснащение «Келешек мектептері» современными STEM-лабораториями позволило раскрыть инженерный и научный потенциал детей из разных регионов страны, превратив их в реальных конкурентов на международной арене», – отметила официальный представитель Министерства просвещения Мереке Амангелдыкызы

Чемпионат в Макао станет для ребят не только серьезным техническим испытанием, но и возможностью для культурного обмена, расширения кругозора и международной кооперации. В этом году тема соревнований посвящена исследованию океана и водных ресурсов, где наши школьники представят собственные инженерные решения и научные проекты в этой области.

#Казахстан #Китай #чемпионат #школы #робототехника

Популярное

Все
Незаконные постройки снесут в Уральске
Министр проверил обеспечение аграриев поливной водой
Большие возможности для отечественного производства
Средство передвижения Бабы Яги нашли краеведы Семея
Актерский паспорт Абдильманова
Вилорик Пак тренировки проводит на государственном языке
Для повышения качества жизни казахстанцев
О дружбе, труде и просвещении
Философия Абая – пища для ума
Учил мыслить и творить
Сенаторы обсудили актуальные вопросы развития регионов
Указ Главы государства о назначении
Границы в голове
Диалог сквозь время
Вселенная знаний нового образца
Мой Абай
Путешествие в заповедный мир
Спасет родительский контроль
Созвучие графики и поэзии
Главное – найти подход
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
В Уральске ликвидирован интернет-магазин по сбыту наркотиков
На какие специальности самый большой спрос в РК
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
В Шымкенте обновляют изношенные сети и подстанции
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Глава государства примет участие в конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю
Крупнейший энергопроект региона
Сельскохозяйственная перепись стартует на sanaq.gov.kz
В Астану привезли копию Туринской плащаницы
Елена Рыбакина: Это очень важная победа для меня
«Астана» встретится с «Лозанной»
Более 500 тыс. детей получат помощь
ИИ будет распознавать болезни и вредителей
Ремонт идет полным ходом
Казахстан и Кыргызстан нацелены на укрепление союзнических отношений
Министр обороны проинспектировал Алматинский гарнизон
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
Сенатор Суиндик Алдашев обсудил развитие Мангистауской области с руководством региона
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики

Читайте также

Казахстанские школьники добились рекордного успеха на IOAI …
Более 260 тысяч казахстанцев прошли обучение на платформе S…
Прием документов на образовательные гранты начался в Астане
Антибуллинговая программа заработает в Казахстане с 1 сентя…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]