С 7 по 10 августа в Макао пройдет крупнейший в Азии чемпионат по робототехнике среди школьников FIRST LEGO League Asia Open Championship, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстан представят 9 команд, среди которых учащиеся школ нового формата, построенных в рамках национального проекта «Келешек мектептері».

В состав сборной вошли школьники из городов Шымкент, Алматы Туркестанской и Кызылординской областей. Все они прошли строгий национальный отбор и продемонстрировали высокий уровень подготовки в инженерии, программировании и инновационном мышлении. Теперь юные казахстанцы готовы побороться за звание лучших среди 500 команд из 30 стран мира перед аудиторией в 12 тысяч зрителей.

«Сегодня в стране построено 128 школ нового формата почти на 300 тысяч ученических мест. Оснащение «Келешек мектептері» современными STEM-лабораториями позволило раскрыть инженерный и научный потенциал детей из разных регионов страны, превратив их в реальных конкурентов на международной арене», – отметила официальный представитель Министерства просвещения Мереке Амангелдыкызы

Чемпионат в Макао станет для ребят не только серьезным техническим испытанием, но и возможностью для культурного обмена, расширения кругозора и международной кооперации. В этом году тема соревнований посвящена исследованию океана и водных ресурсов, где наши школьники представят собственные инженерные решения и научные проекты в этой области.