Студенты Казахской национальной академии хореографии выступят на сцене Dance Theatre Пекинской академии танца в рамках международного показа «Красота в гармонии: Всемирный обмен в сфере танцевального образования», соообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ РК

Фото: Казахская национальная академия хореографии

Инициатором международного показа выступает Пекинская академия танца, при поддержке Всемирного альянса танцевального образования (World Dance Education Alliance), который объединяет более 70 ведущих хореографических школ из 38 стран мира.

По итогам строгого отбора, проведённого Пекинской академией танца, студенты Казахской национальной академии хореографии вошли в число лучших и представят Казахстан на мировой танцевальной площадке в рамках Всемирного альянса танцевального образования.



В программу выступления войдут па-де-де Авроры и Дезире из балета П. И. Чайковского «Спящая красавица» в хореографии Мариуса Петипа.



Участие студентов в международном показе станет важным шагом в продвижении казахстанского балетного искусства на мировой арене.