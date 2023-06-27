Казахстанских производителей органической продукции обяжут исключать ГМО

Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении проект закона «О производстве и обороте органической продукции» с сопутствующими поправками, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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Как отметил депутат Айдарбек Ходжаназаров, документы разработаны в целях совершенствования законодательства в сфере производства и оборота органической продукции и направлены на обеспечение рационального использования природных ресурсов, содействие в формировании и развитии внутреннего рынка органической продукции, повышение конкурентоспособности органической продукции отечественных производителей на внешних рынках.

Между тем, в ходе работы над законопроектами депутаты внесли изменения и дополнения, связанные с уточнением и дополнением основных их положений. В частности, пересмотрены нормы, касающиеся формирования и функционирования системы совместных гарантий, а также групповой сертификации производителей органической продукции.

Расширены требования, предъявляемые к производителям органической продукции, в соответствии с которыми они будут обязаны исключить применение генетически модифицированных объектов, веществ синтетического происхождения, химических пестицидов, гормонов, антибиотиков и пищевых добавок, а также методов производства продукции растениеводства без использования почвы.

Кроме того, конкретизированы полномочия государственных органов. Так, уполномоченный орган наделяется функцией по разработке и утверждению правил производства и оборота органической продукции, государственный орган в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения - по осуществлению контроля за соблюдением требований законодательства в области производства и оборота органической продукции, на стадии реализации.

Функции уполномоченного органа в области технического регулирования в виду того, что они в достаточной степени урегулированы действующим законодательством, исключаются.

«Вместе с тем, рабочей группой предусмотрены нормы по приостановлению или отзыву сертификата соответствия при неисполнении производителем органической продукции требований к производству органической продукции, в том числе предназначенной для реализации на экспорт, научному обеспечению в области производства и оборота органической продукции, возмещению расходов, понесенных на сертификацию производства органической продукции, а также по субсидированию стоимости приобретения органических удобрений», - пояснил Ходжаназаров.

Также вводится новый финансовый инструмент - «аграрная расписка», направленный на повышение доступа к финансированию субъектов агропромышленного комплекса.