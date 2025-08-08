В этом году в документальной программе фестиваля представлено 12 картин со всего мира. Только три были удостоены номинации – среди них и казахстанский фильм

Фото: пресс-служба Минкультуры РК

Фильм режиссёра Алины Мустафиной «Пряники для её отца, моего прадеда, её деда» вошёл в тройку номинантов на премию «Перспективный режиссёр документального кино» на старейшем и наиболее авторитетном фестивале азиатского кино в США – 48-м Asian American International Film Festival, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры РК

Картина создана при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан и Центра поддержки национального кино.

«Пряники для её отца, моего прадеда, её деда» – это роуд-муви о трёх поколениях женщин из Казахстана, которые отправляются в Польшу на могилу прадеда, погибшего во Второй мировой войне. Фильм поднимает темы поиска корней, идентичности, преемственности и переосмысления прошлого.

Ранее проект уже был отмечен на международной арене, включая мировую премьеру на Пусанском кинофестивале (Южная Корея), европейскую – в Турине (Италия), Гран-при за лучший фильм на фестивале Cinema Verite (Иран), приз Президента за выдающийся дебют на фестивале «Бастау» (Казахстан), а также специальный показ на Bolzano Film Festival Bozen (Италия) и ORAI Festival.

Кроме того, фильм стал первым документальным проектом, номинированным на премию «Выбор критиков» в Казахстане в категории «Лучший дебют».

Asian American International Film Festival проходит с 31 июля по 10 августа 2025 года в Нью-Йорке, церемония награждения состоится 10 августа в Манхэттене.