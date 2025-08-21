Казахстанский легкоатлет стал бронзовым призером ЧА по метательным дисциплинам
Он занял третье место в толкании ядра
Мокпо (Южная Корея) в эти дни принимает чемпионат Азии по метаниям. Казахстанский легкоатлет Иван Иванов завершил свое выступление с бронзовой наградой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
Он занял третье место в толкании ядра. В лучшей попытке Иванов показал 18.58 метра.
В метании диска Евгений Лабутов финишировал седьмым.
Артур Гафнер в свою очередь представит РК в метании копья, добавили в НОК.