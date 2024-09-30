Казахстанский певец выступил на телешоу Андрея Малахова

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На телеэкраны вышло шоу «Привет, Андрей» с участием исполнителя популярного хита «Улетай» Артура Капишева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на lada.kz

На телешоу Артур Капишев исполнил свой авторский хит, посвященный школьной любви. В конце выступления ему подыграли музыканты.

Большой поклонницей передачи «Привет, Андрей» является бабушка Артура Капишева. К слову, именно она подарила ему в 7 классе на Новый год гитару и верила, что Артур станет артистом.

Как вспоминает бабушка, внук начал петь с четырех лет. Творческие гены передались ему от отца, который хорошо пел и играл на гитаре.

К сожалению, в шесть лет Артур потерял папу в автокатастрофе и помнит его только по фотографиям.

Напомним, ранее исполнитель популярного хита «Улетай» Артур Капишев сообщал о том, что принял участие в съемке программы «Привет, Андрей».