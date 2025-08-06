Казахстанский теннисист Иван Пономарев выиграл турнир в Болгарии
582
Этот титул стал для него дебютным на юниорских турнирах ITF
В Софии (Болгария) завершился юниорский турнир серии ITF Juniors J30, где 16-летний казахстанец Иван Пономарев стал чемпионом в парном разряде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
Иван в дуэте со швейцарцем Чарли Базилом обыграли в напряжённом финале украинско-болгарскую пару Родион Четвериков / Самуил Пешев со счётом 4:6, 6:3, 10:7.
Этот титул стал для Ивана дебютным на юниорских турнирах ITF. До победы в Болгарии он выходил в финалы турниров ITF Juniors в Марокко и Китае в парном разряде, отметили в НОК.