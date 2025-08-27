Казахстанцам обеспечат постоянный доступ к сервисам eGov, Aitu и eOtinish

Применение нулевой тарификации для сервисов и информационных систем Aitu, eGov, eGov Business, eOtinish обеспечит гражданам РК гарантированный доступ к государственным ресурсам при нулевом или отрицательном балансе на мобильном счете

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Цифровой штаб под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова принял ряд решений по реализации поставленных Главой государства задач в сфере цифровизации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Решением Цифрового штаба поручено:

- запустить с 15 сентября применение нулевой тарификации для обеспечения доступа к сервисам и информационным системам Aitu, eGov, eGov Business, eOtinish;

- до 20 сентября обеспечить возможность беспрепятственной интеграции коммерческих IT-решений с сервисами на платформе Smart Bridge;

- внести изменения в соответствующие правовые акты для реализации крупных проектов на платформе Qaztech, исключив требования по предельной стоимости ИТ-решений;

- до конца года обеспечить оцифровку государственных услуг с применением искусственного интеллекта.

Применение нулевой тарификации для сервисов и информационных систем Aitu, eGov, eGov Business, eOtinish обеспечит гражданам гарантированный доступ к государственным ресурсам при нулевом или отрицательном балансе на мобильном счете. Такой шаг позволит существенно снизить нагрузку на центры обслуживания населения и станет важным этапом в переходе к формату digital by default.

Интеграция частных ИТ-решений с государственными сервисами, включая Smart Bridge, откроет новые возможности для внедрения инноваций и укрепления взаимодействия между бизнесом и государством при соблюдении всех требований по защите персональных данных. На сегодня через платформу Smart Bridge подано свыше 14 тыс. заявок.

Для реализации масштабных проектов будут исключены ограничения по стоимости IT-решений и количеству автоматизируемых функций на платформе Qaztech. Ранее разработка одного продукта не могла превышать 15 тыс. месячных расчетных показателей, срок ограничивался 6 месяцами, количество автоматизируемых функций — 3. Новый подход устранит барьеры, позволит оперативно разрабатывать более крупные и комплексные решения, создаст условия для расширения применения отечественных цифровых технологий.

На сегодня из 1 408 государственных услуг полностью автоматизированными являются 368, ещё 984 имеют высокий потенциал для дальнейшей цифровизации, 56 услуг уже переведены в проактивный формат. Решение по оцифровке государственных услуг с применением искусственного интеллекта позволит повысить качество оказания госуслуг путем применения проактивного формата.

