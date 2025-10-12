В настоящее время российская сторона рассматривает возможность пересмотра указанных ограничений в отношении граждан Республики Казахстан, занятых в сфере международных перевозок, передает Kazpravda.kz

Фото: Генконсульство РК в РФ

С 1 января 2025 года в Российской Федерации вступили в силу изменения в миграционное законодательство. Согласно новым нормам, срок пребывания иностранных граждан без регистрации, в том числе казахстанцев, сокращён со 180 до 90 дней в течение календарного года, независимо от количества въездов и выездов.

Данные требования распространяются, в том числе, на водителей, осуществляющих международные автомобильные перевозки.

До принятия соответствующего решения казахстанским перевозчикам рекомендуется заблаговременно проверять перед отправкой сроки нахождения своих водителей на территории Российской Федерации, чтобы избежать возможных нарушений и связанных с ними последствий.