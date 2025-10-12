Казахстанцев предупредили о сроках пребывания в России

Фото: Генконсульство РК в РФ

С 1 января 2025 года в Российской Федерации вступили в силу изменения в миграционное законодательство. Согласно новым нормам, срок пребывания иностранных граждан без регистрации, в том числе казахстанцев, сокращён со 180 до 90 дней в течение календарного года, независимо от количества въездов и выездов.

Данные требования распространяются, в том числе, на водителей, осуществляющих международные автомобильные перевозки.

В настоящее время российская сторона рассматривает возможность пересмотра указанных ограничений в отношении граждан Республики Казахстан, занятых в сфере международных перевозок.

До принятия соответствующего решения казахстанским перевозчикам рекомендуется заблаговременно проверять перед отправкой сроки нахождения своих водителей на территории Российской Федерации, чтобы избежать возможных нарушений и связанных с ними последствий.

