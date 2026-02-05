Президент Международного фонда защиты свободы слова «Әділ сөз» Карлыгаш Джаманкулова предложила включить в новую Конституцию норму о праве каждого гражданина на возмещение вреда от незаконных действий или бездействия государственных органов и должностных лиц. Свое предложение она озвучила на восьмом заседании Комиссии по Конституционной реформе, передает Kazpravda.kz

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

В начале своего выступления она выразила благодарность членам Комиссии за открытость и конструктивность, даже несмотря на непростой процесс согласований, дискуссий и жарких полемик.

«Хочу поблагодарить коллег-юристов, что нашли точные формулировки для предложений от гражданского общества», – сказала Карлыгаш Джаманкулова.

Переходя к вопросу о расширении гарантий защиты прав человека, она отметила, что в силу своей специфики госорганы ежедневно соприкасаются с судьбами людей.

В частности, для обычного человека именно государственные решения – разрешения, запреты или проверки - нередко определяют возможность работать, учиться, лечиться и защищать свою собственность.

По мнению Карлыгаш Джаманкуловой, право человека на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями или бездействием госорганов,является одним из ключевых элементов правового государства и реальногохарактера прав и свобод.

«Казахстанцы должны получать адекватную компенсацию за такой ущерб. Если с гражданином поступили несправедливо, он должен получить компенсацию за потраченное время, деньги или даже нервы», – подчеркнула она.

По ее словам, такая конституционная гарантия не просто защитит граждан, но и будет оказывать устойчивое превентивное воздействие, снижая риск принятия незаконных решений и действий со стороны госорганов и должностных лиц.

«Необходимо гарантировать гражданам возможность получения такой компенсации в случае, если суд признал решения и действия госорганов и должностных лиц незаконными», – озвучила Карлыгаш Джаманкулова.

Она подчеркнула, что включение такой гарантии именно на уровне Конституции, – это признание правосубъектности каждого человека.

«Новая Конституция исходит из того, что каждый человек является носителем прав и обязанностей и вправе самостоятельно требовать их защиты, в том числе от государства», – сказала она.

В целом, по мнению Карлыгаш Джаманкуловой, включение такой нормы сделает каждого гражданина равноправным участником публично-правовых отношений. Это станет практическим инструментом реализации принципа «Закон и порядок».