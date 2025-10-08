Лоукостер Thai AirAsia X начинает полеты между Алматы и Бангкоком

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Состоялась встреча вице-министра транспорта Талгата Ластаева с главным исполнительным директором тайской авиакомпании Thai Air Asia X Паттрой Бусаравонгсе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

По данным ведомства, Паттра Бусаравонгсе сообщила о планах авиакомпании по открытию авиасообщения по маршруту Алматы – Бангкок с 1 декабря 2025 года на воздушных судах типа «Эйрбас-А330» с частотой 4 рейса в неделю.

Кроме того, авиакомпания Thai Air Asia X выразила заинтересованность в выполнении рейсов с использованием пятой степени «свободы воздуха» в рамках действующего в РК режима «открытого неба», из Алматы в такие европейские города как Берлин (Германия) и Манчестер (Великобритания).

Минтранспорта РК выразило готовность оказывать необходимое содействие и подчеркнуло важность запуска рейсов для развития туристических и деловых связей между странами.

Thai Air Asia X - тайская авиакомпания, которая выполняет международные рейсы средней и дальней протяженности в Японию, Корею, Индию, Австралию, Иран, Оман и другие страны. Флот авиакомпании состоит из 9 воздушных судов типа Airbus-А330.