Гимназию № 2 в городе Рудном теперь называют школой нового поколения. Комфортабельное здание, площадь которого 19 тыс. кв. м, построено в рекордные сроки на спонсорские деньги. На строительство потрачено 8 млрд тенге.

– Потребность в этой школе у нас была очень большая. Ранее мы располагались в здании, которое было построено в 1958 году и ни разу капитально не ремонтировалось. Также у нас большой контингент учащихся. Мощность старого здания составляла 440 мест, а у нас обучались 750 детей. Школа была переполнена, не хватало учебных кабинетов, не было мас­терских, современного оборудования… С открытием нового здания у школьников ­появились безграничные возможности для получения качест­венного образования. Учебный год у нас начинают 950 детей. В этом году мы набираем классы с государственным языком обу­чения, – рассказал директор школы-гимназии № 2 города Рудного Вячеслав Журавлев.

Новая школа вышла очень атмосферной. Так, у самого порога расположен оригинальный арт-объект – древо знаний, крона которого устремлена к стеклянному куполу, что делает холл светлым и уютным. Под деревом – современные лавки. Отметим, что зоны отдыха в новом учебном заведении вызывают отдельное восхищение. Их несколько. Есть место с комфортными диванами и стульями для непринужденного общения старшеклассников, а также зона для книголюбов с огромным книжным шкафом и удобными креслами.

Но главное достояние школы – тематические кабинеты, оборудованные по последнему слову техники. Гордость учебного заведения – кабинет гидропоники, где имеются и домашние, и стационарные поддоны, и специальные лампы – в общем, все условия для того, чтобы дети учились выращивать растения с помощью новых технологий.

Совершенно иной мир открывается в кабинете химии. Специальная панель с доступом к искусственному интеллекту позволяет ученикам в мельчайших деталях рассмот­реть буквально каждую молекулу. Для проведения хими­ческих опытов парты оснащены специальным оборудованием со сливным устройством. Установлены и фильтры, чтобы ни один тяжелый металл не попал ни в канализацию, ни в почву.

Следует подчеркнуть, что экологии и безопасности в новой школе уделено большое внимание. Здесь даже есть огромные полотна из натурального мха для улучшения качества воздуха. Кстати, эта школа стала первой зеленой в стране. Благодаря солнечным панелям она будет покрывать часть электроэнергии своими силами.

Одна из изюминок – цифровой тир, который способен воссоздавать реальную окружающую среду с меняющимися погодными условиями. Есть даже оружейная, где можно обучиться навыкам сбора и разбора автомата Калашникова. В целях сохранности оружия предусмотрены сейф и сигнализация. Для ­творческих натур – арт-кабинет и подкаст-студия.

Не меньше восторга у школьников и родителей вызывает и общеобразовательная школа № 1 с государственным языком обучения в селе Кушмурун Аулие­кольского района. С началом учебного года она переехала в новое здание, построенное в рамках национального проекта «Келешек мектептері» и рассчитанное на 300 мест.

– Отрадно, что школа начинает свою историю в год празднования 30-летия Конституции страны, а также 190-летия со дня рождения казахского ученого, историка, этнографа и просветителя Шокана Уалиханова. Уверен, что это станет прочной основой формирования у школьников настоящего патриотизма и активной граж­данской позиции, – отметил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

В кушмурунской школе 24 учебных кабинета. Они обеспечены интерактивным оборудованием, отвечающим мировым стандартам и позволяющим педагогам и учащимся использовать искусственный интеллект в разработке научных работ, проводить виртуальные эксперименты. Есть также учебные лаборатории по био- и нанотехнологиям, кабинет робототехники и компьютерные классы, STEM-лаборатория.

– Ранее наша школа находилась в здании старого военного госпиталя. Теперь я знаю, что в этом новом современном учебном заведении моя дочь сможет добиться высоких результатов и смело идти во взрослую жизнь! – уверена мама школьницы Балгын ­Ермагамбетова.

Это пятая школа, построенная в регионе в рамках проекта «Келешек мектептері». А всего их будет шесть, общая вместимость – 4 500 мест. Еще одна школа будущего в скором времени откроется в городе Рудном. Это позволит решить проблему дефицита учени­ческих мест в регионе, создать необходимые условия для всестороннего развития нового поколения казахстанцев.