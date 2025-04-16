Пассажиров предупредили о временных ограничениях в преддверии Дня Победы, сообщает Kazpravda.kz
- В соответствии с информацией Минобороны, в связи с подготовкой и проведением военного парада в Астане в период с 22 апреля по 7 мая с 10:00 до 13:00, в Астане будут кратковременные ограничения использования воздушного пространства для проведения тренировочных полетов военной авиации. В этой связи, просим пассажиров учитывать указанные ограничения при планировании поездок, а также уточнять актуальный статус рейса в справочных службах авиакомпаний и аэропорта, - говорится в распространенной информации.
Air Astana г. Алматы: + 7 (727) 244 44 77 г. Астана: + 7 (7172) 58 44 77 доп. тел.: + 7 702 702 44 77, +7 705 927 44 77 SCAT +7 (7252) 99 88 80;
Qazaq Air +7 (727) 356 14 14;
FlyArystаn +7 (727) 331-10-10, + 7 702 702 02 27 (WhatsApp);
Аэропорт г. Астана +7 (7172) 702–999.
Ранее стало известно, что с 1 мая казахстанская авиакомпания Qazaq Air планирует открытие нового маршрута в Узбекистан по направлению Астана – Туркестан – Самарканд.