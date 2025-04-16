- В соответствии с информацией Минобороны, в связи с подготовкой и проведением военного парада в Астане в период с 22 апреля по 7 мая с 10:00 до 13:00, в Астане будут кратковременные ограничения использования воздушного пространства для проведения тренировочных полетов военной авиации. В этой связи, просим пассажиров учитывать указанные ограничения при планировании поездок, а также уточнять актуальный статус рейса в справочных службах авиакомпаний и аэропорта, - говорится в распространенной информации.