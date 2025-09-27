Комитет государственных доходов предупредил казахстанцев, планирующих ввоз электромобилей, о необходимости учитывать установленную квоту на льготный ввоз таких авто, сообщает Kazpravda.kz

"Согласно решению Комиссии Таможенного союза №130 от 27 ноября 2009 года, для электромобилей (код ТН ВЭД 8703 80 000 2) предусмотрена тарифная льгота при ввозе. Вместе с тем, этим же решением определена квота на ввоз в Республику Казахстан – 15 000 единиц.

По состоянию на 25 сентября 2025 года в страну уже ввезено свыше 13 000 электромобилей, что составляет 87,2% от установленного лимита. Таким образом, возможность ввоза с применением тарифной льготы остается менее чем для 1 900 электромобилей", - говорится в сообщении.