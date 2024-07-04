Кибергигиена как одно из условий защиты данных

И из этого неминуемо рож­дается новая задача – защита персональных данных. Ведь при всех преимуществах следует помнить о главном – о безопасности.

О Big datа в широком понимании этого термина во всем мире говорят как о социально-экономическом феномене, способном анализировать огромные массивы данных, как структурированных, так и неструктурированных. А специалисты из области IT давно высказывают мысль о том, что искусственный интеллект в скором времени может совершенно спокойно заменить человека в определенных сферах деятельности.

К примеру, один из популярных сегодня ChatGPT уже вполне самостоятельно пишет тексты, находит и анализирует информацию по заданному запросу, а некоторые нейросети вроде HeyGen могут автоматически переводить речь в видеороликах на другие языки, сохраняя при этом голос говорящего и адаптируя движения его губ под сгенерированную дорожку.

О внедрении ИИ и создании суперкомпьютера неоднократно говорил и Глава государства. Во время расширенного заседания Правительства в феврале этого года Касым-Жомарт Токаев сказал о том, что Казахстан приступает к созданию высокопроизводительного суперкомпьютера, способного работать с большими данными.

– Сегодня Правительством сформировано так называемое «озеро» данных, включающее 87 государственных баз. Но для создания передовых моделей искусственного интеллекта этого уже недостаточно. Поэтому следует накапливать обезличенные данные как государственного, так и коммерческого сектора, внедрив при этом единую архитектуру систем управления данными, – отметил Глава государства. – Мы приступаем к созданию суперкомпьютера, который будет доступен не только ученым, но и различным компаниям, работающим на нашем рынке. Уверен, что это придаст мощный импульс широкому применению «больших данных».

На недавней встрече со студентами и молодыми учеными в Алматы Президент вновь подчеркнул, что самые богатые и капитализированные компании мира сейчас производят и предоставляют услуги на основе финтеха, искусственного интеллекта и других передовых технологий. А это значит, что Казахстан тоже должен активно развивать сферу IT, не отставая от ведущих стран.

Задача, обозначенная Главой государства, очень серьезная и требует масштабной подготовки. Наряду с ней крайне важно продумать механизм защиты выше­упомянутых баз данных. И хотелось бы понять, насколько мы готовы к такому серьезному шагу?

Защитой персональных данных обеспокоены и народные избранники. Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева неоднократно поднимала эту проблему и недавно обозначила ее в своем депутатском запросе.

– Мы все стали свидетелями того, как сейчас происходит процесс цифровизации общества, отраслей экономики, и это мировая тенденция. Но чем больше мы оформляем нашу жизнь в цифровые инструменты, тем больше передаем наших данных, и, соответственно, появляется больше лазеек, чтобы они попали не в те руки, – отмечает она.

Поводом для беспокойства послужила и история с утечкой персональной информации через микрофинансовую организацию Zaimer.kz (ТОО «МФО «Робокэш.кз»), произошедшая в марте этого года. Тогда данные более двух миллионов казах­станцев оказались в свободном доступе. Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности официально обратилось к гражданам, которые получили уведомление об утечке их персональных данных, причем среди них оказались даже те, кто никогда в эту микрофинансовую компанию не обращался.

Напомним, уведомления приходили в приложение EgovMobile, а обнаружила утечку Государственная техническая служба (ГТС). Тогда же ­МЦРИАП заявило, что за нарушение требований законодательства о персональных данных и их защите предусмотрена административная, а также уголовная ответственность и рассказало, какие меры предпринимает ведомство по ужесточению ответственности за данный инцидент.

По словам Екатерины Смышляевой, это мировой тренд – заботиться о сохранности личной информации, потому как чем выше уровень цифровизации в обществе, тем актуальнее становится вопрос о защите персональных данных.

– Мы как депутаты на уровне законодательства защищаем наши данные. Совместно с ­МЦРИАП готовим четвертый пакет поправок, связанных с законодательной защитой персональных данных и информационной безопасностью в целом, но остаются все-таки пробелы, о которых мы написали в депутатском запросе. Спровоцирована эта тема была известным инцидентом, когда данные казахстанцев были обнаружены на иностранном ресурсе в достаточно большом объеме, причем данные конфиденциальные, включая геолокации и прочее. Это был очередной медийный скандал, об этом много писали в СМИ, – говорит депутат Мажилиса.

Одним из важных механизмов защиты, по ее мнению, должна стать цифровая или, как ее еще называют, кибергигиена, которой нужно обучать и детей. Термин «кибергигиена» означает наши с вами привычки и образ мышления с фокусом на безопас­ность в интернет-пространстве и противодействие уловкам мошенников, которые должны стать неотъемлемой частью повседневной жизни.

– Сегодня нужно воспитывать и учить детей цифровой гигиене, это должно стать частью школьных программ и различных воспитательных проектов. Это важнейшая вещь! У нас много ребят, кто занимается вопросами информационной безопасности общественных организаций, бизнес-структур, защитой персональных данных. Нам нужно учиться жить в этом мире, который несет много рисков, и тогда в совокупности с мерами, принимаемыми государственными органами, мы, законодатели, думаю, справимся, – заключила народный избранник.

Между тем IT-специалисты считают, что казахстанцы очень быстро осваивают новинки Интернета по мере проникновения повсеместной цифровизации. Однако при этом им не хватает цифровой грамотности.

– Наши граждане быстро на­учились пользоваться банковскими приложениями, WhatsApp, оплачивать услуги посредством QR. Смартфоны сейчас у всех: от детей до пенсионеров. Но вот что я заметил: у нас нет центра или специального ресурса, который бы образовывал население, давал бы им практические навыки защиты от кибермошенничества. Все мы понимаем, что с приходом цифровизации появились и существенные риски взломов. И либо мы принимаем эти риски, либо боремся с ними и защищаемся, – считает эксперт в области информационной безопасности Медет Турин.

Кроме кажущихся уже банальными кибермошенничеств, в ход пошли и более серьезные случаи с посягательством на личное – персональные данные. Именно по этой причине цифровая или кибергигиена отныне должна стать частью нашей цифровой жизни. Как рекомендуют IT-специалисты, даже номера своих телефонов не стоит раздавать без необходимости, не говоря уже о личных документах, потому как это чрезвычайно важно с точки зрения киберзаслона от непрошенных интернет-мошенников.