Он выиграл решающий матч со счётом 4:1, взяв у египтянина Ассара реванш

Фото: Турар Казангапов

Представитель команды Казахстана по настольному теннису Кирилл Герасименко стал победителем Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

В финале мужского одиночного разряда казахстанец встретился с Омаром Ассаром из Египта.

Герасименко выиграл решающий матч со счётом 4:1, взяв у Ассара реванш.

Напомним, что Кирилл Герасименко и Омар Ассар сыграли друг против друга в 1/8 финала Олимпийских игр-2024 в Париже (Франция). Тогда сильнее оказался египтянин (4:2).