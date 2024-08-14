Кисида заявил о планах покинуть пост премьер-министра Японии

Глава японского правительства сообщил, что не будет выдвигаться на второй срок во главе правящей партии

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида подтвердил, что покинет пост главы правительства после выборов председателя правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП). О своем решении он объявил на экстренной пресс-конференции в своей резиденции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

«Первый и самый понятный шаг для того, чтобы показать, что ЛДП меняется, мне самому уйти. Я не буду баллотироваться на выборах председателя партии», - сказал он, пообещав, что будет поддерживать нового лидера.

Председатель правящей партии в Японии фактически становится премьер-министром.

На прошлой неделе Кисида отменил свой визит в Казахстан.