Министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР работает над изучением мер по активному использованию искусственного интеллекта для создания новых рабочих мест и расширения возможностей традиционных профессий, сообщила в субботу глава ведомства Ван Сяопин, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Фото: Синьхуа

Потенциал занятости будет раскрыт в таких секторах, как цифровая экономика, высокотехнологичное производство и современные услуги, заявила Ван Сяопин на пресс-конференции в рамках 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва

По ее словам, министерство продолжит активизировать усилия по развитию новых профессий, уделяя особое внимание таким областям, как производительные силы нового качества, новые направления потребления и услуги для общественного благосостояния.

За последние пять лет министерство признало 72 новые профессии, из которых более 20 непосредственно связаны с ИИ. Ожидается, что каждая новая профессия за короткое время будет генерировать от 300 тыс. до 500 тыс. рабочих мест.

Китай также примет совокупный подход к реагированию на влияние изменений во внешней среде и развитие новых технологий, таких как ИИ, на трудоустройство, говорится в проекте основных положений 15-й пятилетней программы народнохозяйственного и социального развития (2026-2030 гг.), который в четверг был представлен на рассмотрение сессии.