Китай собрал рекордный урожай зерна

117
Айман Аманжолова
корреспондент

В 2025 году производство зерна в Китае достигло нового максимума, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Фото: Синьхуа

В 2025 году в Китае был в очередной раз собран рекордный урожай зерновых, несмотря на засуху, наводнения и продолжительные дожди в некоторых районах страны, сообщили в четверг в Министерстве сельского хозяйства и сельских дел КНР.

По данным ведомства, в прошлом году производство зерна достигло примерно 714,9 млн тонн, что на 8,4 млн тонн больше, чем годом ранее. Объем производства зерна в стране остается на уровне выше 700 млн тонн в течение 2 лет подряд.

Ранее стало известно, что Китай лидирует на рынке розничной онлайн-торговли 13 лет подряд.

Также, утром в среду в индустриальный парк зерновой компании "Айцзюй" /Xi'an Aiju Grain and Oil Industrial Group/, расположенный в городе Сиань пров. Шэньси /Северо-Западный Китай/, прибыл грузовой состав в рамках международных ж/д грузоперевозок Китай-Европа, груженый зерном, маслом, медом и другими видами сельхозпродукции из Казахстана.

Это первый в 2026 году специальный грузовой поезд, предназначенный для ввоза в страну из Казахстана товаров, которые обогатят столы жителей Китая во время праздника Весны /Чуньцзе, традиционный китайский Новый год по лунному календарю/. 

 

#Китай #рекорд #зерно #урожай

