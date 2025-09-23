Китайская инвесткомпания планирует реализовать крупные проекты в Казахстане

Инвестиции
0
Дана Аменова
специальный корреспондент

Вице-министр Ермек Кенжеханулы провел встречу с делегацией Henan Agriculture Investment Group - одной из ведущих компаний провинции Хэнань, специализирующейся на сельскохозяйственных инвестициях, финансировании, логистике и глубокой переработке зерна, сообщает Kazpravda.kz  

Фото: МСХ РК

По данным Минсельхоза, в ходе переговоров были обсуждены перспективы реализации совместных инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе Казахстана. В частности, речь шла о строительстве завода по глубокой переработке зерна, запуске сахарного завода мощностью до 100 тыс. тонн в год, а также открытии птицефабрики.

Вице-министр отметил готовность министерства оказывать всестороннюю поддержку данным инициативам, включая взаимодействие с местными исполнительными органами и предоставление мер государственной поддержки.

Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества и договорились о продолжении совместной проработки инвестиционных проектов, направленных на углубление казахстанско-китайского партнерства в аграрной сфере.

#Китай #Минсельхоз #проекты #инвесткомпания

