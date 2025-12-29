Фото: Kazakh Tourism

Гуанчжоуское радио и телевидение проводит в Казахстане съемки международного проекта Make Friends in the Silk Road. Программа посвящена развитию туристских и культурных связей между Казахстаном и Китаем и реализуется в формате документального тревел-шоу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kazakh Tourism



Проект станет продолжением известной документальной серии «Молодёжь Гонконга в приграничных городах», которая получила широкое международное признание и многомиллионную аудиторию на цифровых платформах.



Участники проекта - молодые блогеры из двух стран. Они через личный опыт знакомят зрителей с туристским потенциалом, культурой, традициями и ценностями современной молодежи Казахстана и Китая.

«В этом году мы укрепили туристское сотрудничество с одним из крупнейших мегаполисов Китая - Гуанчжоу. Состоялись b2b-встречи между туроператорами двух стран, организованы информационные туры для представителей туристской индустрии КНР, открыт прямой авиарейс Гуанчжоу-Алматы авиакомпанией Air Astana. Наша последовательная работа на рынке КНР уже показывает устойчивый рост. За 11 месяцев этого года Казахстан посетили более 876 тысяч гостей, тогда как за весь прошлый год этот показатель составлял 655 тысяч человек. Такие проекты позволят расширить присутствие Казахстана на одном из ключевых туристских рынков Азии», – отметил и.о. председателя правления нацкомпании Kazakh Tourism Даниел Сержанулы.

Съемки в Казахстане охватывают ключевые туристские и культурные локации Алматы и Астаны. В южной столице творческая группа познакомилась с городской средой, гастрономической культурой, а также посетила горнолыжный курорт Шымбулак. В Астане проект представит зарубежной аудитории современный архитектурный облик столицы, динамичное развитие и инфраструктуру города.



Телепроект будет транслироваться на Гуанчжоуском телевидении, а также на международных страницах медиахолдинга - GBA Life Style.