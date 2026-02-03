Ключевые положения проекта Новой Конституции обсудили в ЕНУ

Конституционная реформа
73
Айман Аманжолова
корреспондент

В Евразийском национальном университете им. Л. Н. Гумилева состоялось экспертное обсуждение основных положений проекта Новой Конституции, передает Kazpravda.kz

Фото: enu.kz

В рамках мероприятия эксперты рассмотрели ключевые направления конституционных изменений, их институциональное содержание и возможное влиянию на политическую и общественную систему страны. Особое внимание уделено вопросам обновления конституционных норм в условиях современных вызовов.

В обсуждении приняли участие ведущие ученые, представители академического сообщества, эксперты в области государственного управления, а также преподаватели и докторанты ЕНУ.

С докладами выступили депутат Сената Парламента РК Алишер Сатвалдиев, генеральный директор ТОО «Қазақ газеттері» Дихан Камзабекулы, профессор кафедры конституционного и гражданского права ЕНУ Ермек Абдрасилов, директор Института общественной политики, член Комиссии по конституционной реформе Мадина Нургалиева, а также председатель правления НАО «Казахстанский институт общественного развития», член Комиссии по конституционной реформе Жулдызай Искакова. Модерировал встречу ректор ЕНУ Ерлан Сыдыков.

В ходе обсуждения эксперты отметили, что предлагаемые изменения направлены на укрепление принципов конституционализма, повышение баланса ветвей власти и усиление роли граждан в управлении государством.

Отдельно подчеркивалась значимость правовых механизмов защиты прав и свобод человека в обновленном проекте Конституции.

Депутат Сената Парламента РК Алишер Сатвалдиев отметил, что данный документ, активно обсуждаемый по всей стране, предстает как важная инициатива, оказывающая влияние как на институциональную структуру государства, так и на правовые основы общественных отношений, определяющая новый этап конституционного развития Казахстана.

«Данный процесс следует рассматривать как логическое продолжение и итог политических реформ, инициированных Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Конституционная модернизация, начавшаяся после референдума 2022 года, в 2026 году получает продолжение в виде масштабных предложений, направленных на принятие новой Конституции», - подчеркнул спикер.

Как отметил генеральный директор ТОО «Қазақ газеттері» Дихан Камзабекулы, если в Основной закон вносится 84 % изменений, это следует воспринимать как необходимость, продиктованную развитием страны, добавив, что обновление измеряется не количеством изменений, а их концептуальным содержанием.

«В проекте Конституции были закреплены положения об укреплении государственности, сохранении преемственности тысячелетней истории, вопросах границ и территориальной целостности страны. Были определены ориентиры справедливости, конкретизирована ценность культуры, образования и науки. Также были затронуты вопросы бережного отношения к природе и многие другие важные идеи, необходимые для развития нашего государства», - отметил ученый.

Профессор кафедры конституционного и гражданского права ЕНУ Ермек Абдрасилов остановился на важной роли преамбулы проекта Конституции:

«Хотя преамбула и не является объемной, ее вполне можно назвать философией Конституции. Именно она отражает ее основную идею и смысловое ядро. В преамбуле обозначен широкий круг вопросов, стоящих перед страной. Прежде всего, в ней закреплена цель защиты прав человека. Во-вторых, подчеркивается необходимость сохранения традиций исконной государственности казахского народа на казахской земле, что также следует расценивать как значимое достижение», - заметил эксперт.

Члены Комиссии по конституционной реформе - директор Института   общественной политики Мадина Нургалиева и председатель правления НАО «Казахстанский институт общественного развития» Жулдызай Искакова рассказали, как выстроен рабочий процесс самой комиссии.

Отдельное внимание в ходе обсуждения было уделено вопросам семьи и брака, которые вызвали оживленную дискуссию среди участников мероприятия.

В заключение встречи была подтверждена актуальность и значимость вовлечения экспертного сообщества в обсуждение ключевых общественно-политических реформ. Кроме того, членам Комиссии по конституционной реформе были даны рекомендации по итогам дискуссии.

В ходе мероприятия также прошла сессия вопросов и ответов.

 

#Казахстан #ЕНУ #реформа

