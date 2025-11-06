Ключевые принципы и ценности

Данияр Ашимбаев, политолог, член Национального курултая

Президент своим указом утвердил «основные принципы, ценности и направления внутренней политики». Идея документа, в котором бы была просто и понятно изложена государственная идеология, появилась около года назад.

Основные ценности государственной политики, в том числе идеологической, были сформулированы в первые годы независимости страны и закреплены в Основном законе – это общественное согласие и политическая стабильность, экономическое развитие на благо всего народа, казахстанский патриотизм, решение наиболее важных воп­росов государственной жизни демократическими методами.

Вместе с тем особенности государственного строительства на различных его этапах зависят от актуальных вызовов и рисков, а накопленный опыт требует фокусировки на новых системных задачах.

Особенностью казахстанской системы планирования является некоторая чрезмерность стратегических документов, планов и концепций, которые, если и не противоречат друг другу, то создают определенный хаос в своей приоритетности. Причем создают его в первую очередь для государственных органов.

Это и породило идею разработки такого документа, который был бы своего рода «суммой идеологем». Идея возникла практически одновременно в экспертной среде и у политического руководства. На прошедшем весной этого года заседании Национального курултая ее поддержал Президент, после чего началась кропотливая работа по созданию консолидированного проекта. Нужно понимать, что речь идет не о программе действий на будущее, а об обобщении и систематизации проводимой сейчас политики.

Критики, конечно, могут зая­вить, что этот документ из серии «за все хорошее против всего плохого», но хорошее тоже нуждается в систематизации, закреплении и продвижении. То есть документ на тему «что такое хорошо, а что такое плохо» нужен.

В утвержденном документе закреплен перечень принципов внутренней политики: «Закон и порядок», «Слышащее государство», «Разные мнения – единая нация», «Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подот­четное Правительство», «Адал азамат», «Таза Қазақстан», а также пул ключевых общенациональных ценностей, в числе которых независимость и патриотизм, единство и солидарность, справедливость и ответственность, трудолюбие и профессионализм, созидание и новаторство. Также закрепляется список общенациональных символов.

Некоторые хочется особо выделить: это культивирование ценностей единства и солидарности; укрепление межэтнического согласия и толерантности; категорическое неприятие любых форм дискриминации по этническому, расовому и другим признакам; постоянное продвижение светских принципов развития государства; предотвращение использования религии в деструктивных целях и недопущение навязывания религиозных убеждений; популяризация науки; противодействие девиантным моделям поведения; развитие качественного просветительского, научно-популярного и воспитательного контента.

Подчеркну очень важный аспект президентского указа: перечень общенациональных ценностей «гармонично сочетает в себе традиционные, общечеловеческие и современные ценности».

