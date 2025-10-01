Ключевые приоритеты высокотехнологичной стратегии

Точки роста
1
Самат Бейсембаев
старший корреспондент отдела экономики

Казахстан делает ставку на инновации, инвестиции и подготовку кадров

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстан вложит около миллиарда долларов в проекты, связанные с цифровыми технологиями, искусст­венным интеллектом, биомедициной и промышленностью нового поколения. Такую задачу Президент поставил в нынешнем Послании народу. Средства на реализацию планируется направить из Национального фонда и других источников.

Сегодня в стране последовательно формируется экосистема инноваций. Одним из центров притяжения стал Astana Hub, где сотни стартапов получают доступ, в том числе к акселерационным программам, венчурному финансированию. Среди наиболее заметных примеров – проекты в сфере финтеха, агротехнологий и образовательных платформ, которые уже вышли на зарубежные рынки. Однако предприниматели отмечают и проблемы: нехватку квалифицированных кадров, сложности с коммерциализацией научных разработок и необходимость большего объема инвестиций на ранних стадиях.

В 2024 году в экосистему технопарка вошли 186 IT-компаний, в регионах разработано 450 стартап-идей. С момента основания структуры число ее участников выросло до 1 571 компании, включая более 430 иностранных, создано свыше 28 тыс. рабочих мест. Общая выручка резидентов с 2018 года составила около 1,9 млрд долларов, экспорт услуг достиг 513 млн долларов.

Особое внимание уделяется искусственному интеллекту, который планомерно внедряется в различные отрасли экономики. В горнодобывающем и нефтегазовом секторах ИИ помогает прогнозировать добычу и оптимизировать производственные процессы, в медицине используется для диагностики и анализа больших массивов данных, а в сельском хозяйстве – для повышения урожайности. По оценкам экспертов, развитие этих технологий способно существенно повысить производительность труда и сократить издержки.

– ИИ – это не только про технологии. Это про новые рабочие места, качество жизни, конкурентоспособность страны в целом, – подчеркнул глава Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев. – Наша задача – не просто внедрять технологии ради технологий. Мы стремимся, чтобы ИИ реально облегчал жизнь казах­станцам – в получении госуслуг, в здравоохранении, в образовании.

В целом сфера информацион­ных технологий в Казахстане демонстрирует устойчивый рост. По официальным данным, на начало 2025 года количество зарегистрированных IT-компаний превысило 18 683, что на 16% больше по сравнению с 2022-м. При этом среднемесячная зарплата специалистов в IТ-сфере увеличилась на 54%, достигнув 320 тыс. тенге. Это говорит не только о количественном, но и о качественном росте отрасли.

Наряду с этим важным элементом остается подготовка кадров. Университеты расширяют программы в области IT, инженерии и робототехники, развивается сотрудничество с зарубежными вузами и компаниями. Вместе с тем сохраняется проблема утечки мозгов. Чтобы переломить ситуацию, власти и бизнес обсуждают меры по созданию привлекательных условий для работы внутри страны, включая налоговые стимулы и развитие инновационной инфраструктуры.

Цифровая трансформация затрагивает и государственный сектор. Внедрение блокчейн-решений и систем кибербезопасности должно повысить прозрачность и удобство госуслуг. Параллельно развивается инфраструктура связи. Запуск сетей 5G, строительство дата-центров, формирование цифровых хабов должны сделать Казахстан региональным лидером в соответствующей сфере.

Развитие высокотехнологичных отраслей также рассматривается в контексте зеленой экономики. Автоматизация производств, внедрение Интернета вещей и робототехники в промышленности, использование возобновляемых источников энергии открывают новые возможности для устойчивого развития. Казахстан стремится не только следовать мировым трендам, но и формировать собственные конкурент­ные преимущества, особенно в области экологии и энергоэффективности.

Эксперты отмечают, что технологичный бизнес не ограничивается внутренним рынком. Казахстанские компании все активнее участвуют в международных выставках, акселерацион­ных программах за рубежом и привлекают внимание иностранных инвесторов. Наиболее перс­пективными направлениями называют финтех, агротех и IT-решения для промышленности. Однако для масштабного выхода на мировые рынки необходима системная поддержка.

Несмотря на положительную динамику, перед Казахстаном стоят и серьезные проблемы. Доля расходов на научные исследования остается низкой – около 0,15% от ВВП, в то время как в развитых странах этот показатель в несколько раз выше. Также сохраняется проблема нехватки квалифицированных кадров, особенно в сегментах высоких технологий. В республике ведется работа по переобучению и стимулированию молодых специалистов, но рынок все еще испытывает дефицит в инженерных и IТ-кадрах.

Эксперты прогнозируют, что благодаря цифровизации и развитию высокотехнологичных отраслей в 2025 году добавленная стоимость в экономике Казахстана может вырасти на сумму до 2,2 трлн тенге.

Таким образом, ставка на высокотехнологичные отрасли становится частью долгосрочной стратегии Казахстана по диверсификации экономики. Эта сфера обещает не только новые рабочие места и рост инвестиций, но и укрепление позиций страны на международной арене. Но успех во многом будет зависеть от того, удастся ли создать баланс между поддержкой государства, активностью бизнеса и готовностью общества принять новые технологии как неотъемлемую часть будущего.

#Казахстан #экономика #цифровизация #технологии

