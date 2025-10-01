…Канализационно-насосные станции «Кокшетау су арнасы» – объекты стратегические. От их исправной работы напрямую зависит комфорт горожан и санитарное состояние города. В Кокшетау – 26 КНС, из них три основные. Именно отсюда канализационные бытовые стоки попадают на станцию био­логической очистки.

Слесарь аварийно-восстановительных работ (АВР) Беимбет Анелов трудится в «Кокшетау су арнасы» около 20 лет. Он один из тех, кто выезжает на аварии в любую погоду, в любое время суток. Его задача – следить за тем, чтобы городская канализация действовала бесперебойно.

Восемь лет он отработал на одной из городских насосных станций, а пос­ледние 11 лет трудится слесарем АВР в селе Красный Яр, пригороде Кокшетау. Там, где большинство из нас видит только люк на дороге, слесарь Анелов – скрытую систему труб, которую нужно поддерживать в порядке.

По словам мастера, труд слесарей легким не назовешь, требуется и сноровка, и выносливость, а самое главное – ответственность за свой участок. Несмотря на высокий темп, порой сложные условия, он привык к своей беспокойной работе. За день, по его словам, в диспетчерскую предприятия может поступить до 200 заявок. И работникам везде нужно поспеть.

– Работа наша незаметна стороннему глазу, но очень нужна городу. Жалко, что молодежь к нам не идет работать. Оно и понятно: не каждый выдержит. Все-таки не в офисе сидим, и в колодец спуститься, бывает, нужно, и с засорами в трубах повозиться. Думаю, привлечь в нашу сферу молодых людей можно только высокой заработной платой. По-другому никак. Мне через год на пенсию выходить. Напарник мой тоже уже пенсионер. Кто нас заменит? – вопрошает Беимбет Анелов.

В это же время на другом конце города в просторных цехах компании Kazrost Engineering – казахстанского производителя сельскохозяйственной техники – рабочие заняты сборкой комбайнов. Разные профессии, разные условия. Общее у слесарей одно – ответственность, требующая профессионального мастерства.

По словам директора предприятия Андрея Андропова, компания с 2012 года занимается сборкой сельхозтехники. На основной площадке собирают современные комбайны Vektor 410 и ACROS. На дополнительной изготавливают и собирают жатки, тележки для их перевозки, платформы-подборщики.

Кроме того, с 2021 года в цехах ЧК «Kazrost Engineering» налажено конвейерное производство девяти типов тракторов бренда VTO мощностью от 40 до 280 лошадиных сил. В следующем году здесь будут осваивать сборку тракторов на 300–320 лошадиных сил, а также четырех промежуточных моделей, которые расширят по мощности этот ряд. До конца года компания намеревается выпустить еще тысячу тракторов и 600 комбайнов.

За всеми самыми амбициозными планами и достижениями, цифрами и отчетами стоит трудовой коллектив. Из более чем 300 сотрудников ЧК «Kazrost Engineering» в производственных цехах занято свыше 200 человек.

Сагат Курманбай трудится на предприятии слесарем-сборщиком около пяти лет. Сельский механизатор в прошлом, он теперь досконально знает внутреннее устройство собираемых им комбайнов.

– Моя задача – чтобы все детали «сошлись», чтобы собранная в нашей компании машина функционировала как часы. Сам ведь убирал когда-то хлеб, поэтому хорошо знаю, как важна для фермеров качественная и надежная сельхозтехника. Обычно в день здесь собирают два-три комбайна, при этом трудностей никаких нет. Каждый в нашем коллективе прекрасно знает свои обязанности. При необходимости помогаем друг другу. Кроме того, на помощь сборщикам приходят автоматизированные системы, ускоряя и облегчая сборочный процесс. Но человеческий фактор все же остается основным, – говорит рабочий.

Сагат Курманбай отметил, что хорошей мотивацией для работы является дружный коллектив, атмосфера наставничества. Когда рядом трудятся опытные коллеги, готовые поддержать начинающего, поделиться знаниями, работается­ легко. Он советует молодым людям не бояться идти к ним даже без опыта.

– Работаем на современном оборудовании, к тому же технологии улучшаются. Главное – желание. А остальному здесь научат, – заключает слесарь-сборщик Сагат Курманбай.

Его коллега Александр Калькенбергер трудится доводчиком. Он тоже бывший механизатор. Переехал в город сельчанин не так давно, работает на предприя­тии менее года. Александр более 13 лет отработал на комбайне Vektor, поэтому со знанием дела говорит о нем как о весьма надежной и производительной полевой машине. К тому же, делится собеседник, его конек – это сельхозтехника, он ведь столько лет занимался ее ремонтом, подготовкой к посевной и хлебоуборке.

– Ничего другого, кажется, и делать не умею, – улыбается доводчик.

При переезде в Кокшетау он обратил внимание на объявление о вакансии в компании ЧК «Kazrost Engineering». Пришел, предложил свои услуги. Теперь, будучи доводчиком, уверенно выполняет свою работу. На нем лежит финишная подгонка, настройка и проверка работы комбайна или трактора, первый запуск двигателя. Александр внимательно проверяет все детали, устраняет мелкие неполадки, то есть доводит технику до полного рабочего состояния.

Знают свое дело и в ТОО «АВИКС ГРУП» – на предприятии, 12 лет произ­водящем смазочные материалы для оборудования, автомобилей, сельскохозяйственной и спецтехники. Это и моторные масла, и смазки – пластичная, гидравлическая, трансмиссионная, общего и специального назначения и так далее.

В качестве сырья здесь используют нефтяные масла казахстанского и зарубежного производства. Продукция кокшетауского ТОО поставляется в более чем 15 стран ближнего и дальнего зарубежья.

По словам генерального директора ТОО Максима Зайцева, ТОО «АВИКС ГРУП» известно широким ассортиментом готовой продукции. В его каталоге – около 130 видов масел и смазки для оборудования и деталей. При этом 70% производства ориентировано на выпуск продукции для промышленной отрасли. К примеру, на сегодня ТОО, заключив прямой контракт, поставляет масла для всех крупных горнодобывающих предприятий республики. В рамках импортозамещения более девяти лет поставляют разработанную смазку «Арк­тик» для горнорудного оборудования в ТОО «Богатырь Комир».

Сегодня в ТОО трудится около 60 человек. Лаборатория на таком предприя­тии – ключевое место. Именно здесь разрабатываются новые составы, проверяется сырье, контролируется ка­чество готовой продукции на всех этапах произ­водства.

Последние три года заводской лабораторией, оснащенной испытательным и вспомогательным оборудованием, заведует Иван Петрожицкий. По словам молодого человека, лабораторный процесс – очень интересная работа, требую­щая внимания к деталям, точности и понимания технологии. Случайностей или мелочей здесь не бывает.

Лаборатория насчитывает семь сот­рудников, работающих в две смены, так как контроль качества продукции ведется круглосуточно. К слову, в ТОО разрабатывают и новые виды смазочных материалов, ориентированных на конечного потребителя. Это, к примеру, железнодорожные, горнорудные предприятия. Отдельная линейка продукции – для автомобилей.

В настоящее время в лаборатории заняты созданием еще одного фирменного продукта – эмульсолов, необходимых в металлургии, прокатном производстве, а также для обработки строительной опалубки.