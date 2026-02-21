Когда земля – на вес золота

Асет Калымов

Работая над одним из материалов, поймал себя на мысли, что махинации в сфере земельных отношений Алматинской области не прекращаются на протяжении многих лет. За нарушения Земельного кодекса и Закона «О противодействии коррупции» возбуждают уголовные дела, наказывают провинившихся, однако навести порядок, то бишь искоренить спекуляцию землей, так и не удается.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Эпопея с возвратом государству неиспользуемых поливных и пахотных угодий продолжается с начала 2000-х. Этот вопрос не потерял актуальности и сегодня: по последним данным местных властей, в регионе выявлено 1,26 млн га пустующих сельскохозяйственных земель. Огромный массив! Сколько можно вырастить на нем зерновых культур, овощей! Тем временем полеводы сетуют на нехватку посевных площадей, животноводы трубят об отсутствии пастбищ.

В ходе недавнего совещания аким области поручил увеличить объем возврата земель в собственность государства, а также пресечь практику дробления сельхозугодий. Это, к слову, одна из популярных схем нелегального оборота земель, когда предприимчивые граждане не без помощи чиновников выкупают крупный земельный участок у государства по кадастровой стои­мости. Затем меняют целевое назначение объекта – с ведения крестьянского хозяйства на ИЖС, проводят его сегментацию и быстро распродают по частям по рыночной цене.

Таким образом где-нибудь на пустыре вырастает жилой массив, который становится частью близлежащего города или села. Как правило, все они не обеспечены дорогами, инженерными сетями, школами и больницами.

Нередко к описанным выше махинациям бывают причастны сотрудники уполномоченных гос­органов, что, конечно же, является грубейшим нарушением Закона «О противодействии коррупции». К примеру, в 2016 году в Талгарском районе на полях бывшего крестьянского хозяйства вырос поселок, состоящий из сотни домов. Позже, в 2023-м, местные власти решили снести все эти строения, поскольку они были возведены на орошаемых землях да еще в опас­ной близости к магистральному газопроводу.

Но где же были представители акиматов и правоохранительных структур в течение семи лет, когда на пустом поле разрастался жилой массив? Получается, пустили все на самотек, закрывая глаза на творившееся рядом самовольное строительство...

С недавних пор недобросовестные граждане придумали еще один способ незаконного обогащения. Они стали подделывать постановления местных акиматов, с помощью которых меняют целевое назначение сельхозугодий либо оформляют эти земельные участки в свою собственность. В регионе уже возбуждены уголовные дела по фактам подделки государственных документов.

Главное, чтобы не получилось, как, к примеру, в сфере начисления адресной социальной помощи. Помнится, проверяющие выявили множество случаев, когда получатели АСП имели в собственности не только добротные дома и машины, но и бизнес-объекты – магазины, гостиницы.

На мой взгляд, причина вышеуказанного беспорядка в том, что земля в регионе на вес золота. Средняя стоимость сотки превышает 1 млн тенге, или 100 млн за гектар. Не случайно в рейтинге коррупциогенности земельная сфера занимает одно из первых мест.

Идут годы, а нелегальный бизнес земельных трейдеров продолжает процветать. Сдается мне, здесь непаханое поле работы для Антикоррупционной службы КНБ и прокуратуры.

