Количество зарегистрированных юрлиц растет в Казахстане

Больше всего зарегистрировано юридических лиц, возраст которых составляет от 11 до 15 лет – 67 201

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На 1 января 2025 года в РК зарегистрировано 536 241 юридическое лицо, из которых 426 096 находятся в статусе действующих, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazstat

Ежегодно наблюдается рост числа зарегистрированных юридических лиц в среднем на 4,5%. За последние 10 лет (с 2015 по 2024 год) их количество увеличилось с 360 287 до 536 241 (+48,8%). Основной прирост обеспечен малыми юридическими лицами, число которых стабильно растет в среднем на 4,6% ежегодно. В отличие от малых, динамика средних и крупных юридических лиц имеет нестабильный характер.

За последнее десятилетие, на фоне ежегодного роста количества средних и крупных юридических лиц, в 2016, 2017 и 2019 годах их количество незначительно, но снижалось (на 1,3%, 1,4% и 3,1% соответственно).

Больше всего зарегистрировано юридических лиц, возраст которых составляет от 11 до 15 лет – 67 201 ед. Доля юрлиц, зарегистрированных свыше 25 лет назад, составляет 5% или 27 170 единиц, менее одного года 8% или 41 316 ед.

Наибольшее количество зарегистрированных юридических лиц сосредоточено в крупных городах. Так, в Алматы зарегистрировано 151 787 юридических лиц, что составляет 28,3% от общего числа, Астана – 103 572 (19,3%), Шымкент – 29 457 (5,5%).

Меньше всего юрлиц зарегистрировано в областях Ұлытау (0,5%), Жетісу (1,6%) и Абай (1,6%).