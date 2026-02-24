Коллектив МАЭК поддержал новую Конституцию страны

Конституционная реформа
Айман Аманжолова
корреспондент

Коллектив «ТОО «МАЭК»» (Мангистауского атомного энергетического комбината) выразил поддержку новой Конституции Республики Казахстан. Сегодня коллектив предприятия насчитывает более 3500 человек, передает корреспондент Kazpravda.kz

Коллектив «ТОО «МАЭК»» - это стратегически важное энергетическое сообщество региона, обеспечивающее стабильную работу энергосистемы и жизнедеятельность Мангистауской области. Каждый сотрудник вносит вклад в устойчивое развитие региона и повышение качества жизни населения.

От имени коллектива выступил руководитель «ТОО «МАЭК»» Кинис Ураков, отметив, что участие в референдуме является проявлением гражданской ответственности и осознанной позиции трудового коллектива.

«Мы каждый день трудимся ради развития и стабильности нашего региона. Труд каждого сотрудника - это вклад в процветание Мангистау. Референдум - важная возможность для каждого из нас определить будущее страны своим голосом. Вместе принимая решения, мы демонстрируем ответственность за надёжный, стабильный и процветающий Казахстан. Будущее - в каждом голосе, в каждом действии, в выборе каждого человека. Мы, коллектив МАЭК, полностью поддерживаем новую Конституцию», - подчеркнул Кинис Ураков.

В коллективе предприятия отметили, что новая Конституция направлена на дальнейшее укрепление государственности, развитие демократических институтов и повышение роли граждан в общественно-политической жизни страны.

Коллектив «ТОО «МАЭК»» как одно из ключевых предприятий региона подтверждает свою активную гражданскую позицию и готовность поддерживать инициативы, направленные на развитие и процветание Республики Казахстан.

