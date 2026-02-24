Коллектив «ТОО «МАЭК»» (Мангистауского атомного энергетического комбината) выразил поддержку новой Конституции Республики Казахстан. Сегодня коллектив предприятия насчитывает более 3500 человек, передает корреспондент Kazpravda.kz

Коллектив «ТОО «МАЭК»» - это стратегически важное энергетическое сообщество региона, обеспечивающее стабильную работу энергосистемы и жизнедеятельность Мангистауской области. Каждый сотрудник вносит вклад в устойчивое развитие региона и повышение качества жизни населения.

От имени коллектива выступил руководитель «ТОО «МАЭК»» Кинис Ураков, отметив, что участие в референдуме является проявлением гражданской ответственности и осознанной позиции трудового коллектива.

«Мы каждый день трудимся ради развития и стабильности нашего региона. Труд каждого сотрудника - это вклад в процветание Мангистау. Референдум - важная возможность для каждого из нас определить будущее страны своим голосом. Вместе принимая решения, мы демонстрируем ответственность за надёжный, стабильный и процветающий Казахстан. Будущее - в каждом голосе, в каждом действии, в выборе каждого человека. Мы, коллектив МАЭК, полностью поддерживаем новую Конституцию», - подчеркнул Кинис Ураков.

В коллективе предприятия отметили, что новая Конституция направлена на дальнейшее укрепление государственности, развитие демократических институтов и повышение роли граждан в общественно-политической жизни страны.

Коллектив «ТОО «МАЭК»» как одно из ключевых предприятий региона подтверждает свою активную гражданскую позицию и готовность поддерживать инициативы, направленные на развитие и процветание Республики Казахстан.