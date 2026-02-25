Коллектив Петропавловского электротехнического завода поддержал конституционную реформу

Конституционная реформа
168
Айман Аманжолова
корреспондент

В Петропавловске члены Общенациональной коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!» обсудили проект обновленного Основного закона с трудовым коллективом ТОО «Петропавловский электротехнический завод», передает корреспондент Kazpravda.kz

Делегацию возглавила заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева. В обсуждении также приняли участие депутаты Парламента Республики Казахстан, представители Конституционной Комиссии и др.

Встреча была посвящена разъяснению проекта Новой Конституции и предстоящего референдума. Участники встречи обсудили значение Основного закона в построении более устойчивого и справедливого государства, где действуют понятные правила, защищены права граждан и укрепляется доверие между обществом и властью.

Аида Балаева отметила значимость цифровизации, экологической ответственности и развития человеческого капитала для современного производства, подчеркнув, что эти приоритеты отражены в проекте новой Конституции.

«Это важно и для человека, и для производства, потому что безопасность данных, устойчивость процессов и доверие становятся частью повседневной жизни. Для современного завода цифровизация и автоматизация – это не только эффективность, но и ответственность: защита технологических процессов, управляемость, надежность, качество. Важное значение имеет и ответственное отношение к природе, к безопасности труда и к стандартам производства. Современная экономика требует технологичности и экологической ответственности. Ценности, которые закрепляются в Конституции, задают единый ориентир: развитие должно идти вместе с уважением к человеку, закону и порядку, с заботой о будущем. Отдельно подчеркивается приоритет развития человеческого капитала – образования, науки, инноваций. Для электротехнической отрасли это принципиально. Современное производство держится на компетенциях, инженерном мышлении и культуре качества», - сказала Аида Балаева.

Депутат Мажилиса, заместитель руководителя фракции партии AMANAT Ерлан Саиров отметил, что одной из ключевых особенностей новой Конституции является то, что она написана на государственном языке — казахском, а также содержит четкие положения о сохранении традиционной культуры и защите национальных ценностей.

«В казахской пословице говорится: «За пятьдесят лет меняется народ». Однако у нас уже за 35 лет произошли кардинальные изменения — сегодня мы живем в эпоху цифровых технологий и искусственного интеллекта. Именно поэтому в новую Конституцию включены современные тенденции и направления XXI века.При этом важно подчеркнуть, что социальные обязательства государства полностью сохраняются», - сказал депутат.

Директор КТ «Зенченко и К» Геннадий Зенченко в своем выступлении отметил важность вовлеченности трудовых коллективов в проводимые реформы и подчеркнул, что изменения в стране напрямую связаны с запросами граждан.

«Вы — трудящиеся современного предприятия, и сегодня именно молодежь двигает производственные процессы и развивает производство. Те изменения, которые вы видите — в системе управления, в подходах, в выборности — это не просто лозунги. Президент сказал: государство должно слышать народ. И когда начали анализировать обращения людей, стало понятно, что в законодательстве есть вопросы, требующие пересмотра. Особенно это ощущается в регионах, в том числе в Северо-Казахстанской области, где остро стоит кадровая проблема. Именно поэтому инициативы, вынесенные на референдум, напрямую связаны с такими вопросами», - отметил он.

В завершение сотрудники завода задали вопросы и высказали свои предложения. Было также отмечено, что Референдум — это важный шаг, позволяющий каждому гражданину внести свой вклад в будущее страны и выражение каждым своей позиции усиливает общественную ответственность и оказывает положительное влияние на развитие нашего государства.

#Казахстан #реформа

