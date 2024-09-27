Команда Казахстана по футзалу обыграла Португалию и вышла в 1/4 финала ЧМ

Мужская команда Казахстана по футзалу одержала победу в 1/8 финала чемпионата мира в Узбекистане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz

Фото: НОК РК

В матче за выход в 1/4 наша сборная сыграла против действующих чемпионов мира из Португалии.

Счет открыл Чингиз Есенаманов. Соперники сравняли усилиями Зики.

В самом конце второго периода Даурен Турсагулов вновь вывел нашу команду вперед. В итоге его гол стал победным - Казахстан вышел в четвертьфинал чемпионата мира.

Португалия, в свою очередь, не смогла защитить титул.