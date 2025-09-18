Казахстан предприни­мает масштабные шаги по развитию инклюзивного образования, рассматривая его не просто как физическую доступность, а как создание по-настоящему комфортной, поддерживающей среды.

По словам директора департамента инклюзивного и специального образования Минис-терства просвещения Булбул Елеусиновой, понятие «инклюзивное образование» закреплено на законодательном уровне – в Законе «Об образовании». Это гарантирует право каждого ребенка на обучение с учетом его индивидуальных потребностей и особенностей развития.

На сегодняшний день, по данным Национальной образовательной базы данных, в стране учится более 235 тыс. детей с особыми образовательными пот­ребностями. Для их поддержки активно формируется система психолого-педагогического соп­ровождения: при каждой школе функционируют соответствующие службы, где работают свыше 27 тыс. специалистов – от педагогов-психологов до ассистентов и профориентаторов.

С 2021 года открыто более тысячи кабинетов поддержки для детей с особыми образовательными потребностями. Также действует сеть специализированных организаций: 45 детских садов, 99 специальных школ, 110 МПК, 230 кабинетов коррекции, 11 аутизм- и 13 реабилитационных центров.

Развитие инклюзии базируется на стратегических документах. Среди них – Концепция развития образования на 2023–2029 годы и Концепция инклюзивной политики на 2025–2030 годы.

– Эти документы – четкие ориен­тиры, которые помогают формировать систему, где каждый ребенок включен в образовательный процесс, – подчеркивает Булбул Елеусинова.

Целевые индикаторы способствуют не только улучшению физической доступности, но и повышению квалификации педагогов, адаптации инфраструктуры и внедрению современных образовательных технологий. Большое внимание уделяется формированию инклюзивной культуры в школах – среди педагогов, родителей и учеников, особенно если речь идет о национальном проекте «Келешек мектептері».

Научное и методическое обеспечение инклюзивного образования в Казахстане осуществляет Национальный научно-практический центр развития специаль­ного и инклюзивного образования. В 2025 году подготовлено методическое руководство «Современная парадигма инклюзивного образования» на 2025–2030 годы. Его разработали в Национальной академии образования.

– Мы уделяем большое внимание не только правовому и кадровому обеспечению, но и выстраиванию целостной методологической базы. Без этого невозможно обеспечить системный подход, – комментирует Булбул Елеусинова.

2024–2025 годы стали важными с точки зрения совершенствования нормативной правовой базы. Были утверждены новые типовые штаты, включающие должности специальных педагогов и ассистентов на всех уровнях образования – не только в школах, но и в детских садах и колледжах. Кроме того, увеличена квота приема для лиц с инвалидностью в организации технического и профессионального образования – с одного до десяти процентов.

Как поясняет руководитель департамента, эти меры позволяют создать правовую основу, которая будет защищать интересы каждого ребенка и обеспечивать ему реальную, а не формальную поддержку.

Однако законодательные изменения – это только одна часть пути. Важнейшей задачей является формирование инклюзивной культуры. Для этого министерством разработан план мероприятий вплоть до 2030 года, направленный на создание комфортной и уважительной образовательной среды. Он включает в себя развитие профессионального сообщества педагогов, вовлечение родителей и детей в совместные инклюзивные мероприятия и формирование уважения и толерантности к разнообразию.

– Инклюзивная школа – это не просто наличие пандуса или ассистента. Это место, где каждый чувствует себя нужным и важным, – заключает Булбул Елеусинова.

В министерстве отмечают, Казахстан уверенно движется к построению устойчивой и всеобъем-лющей системы инклюзивного образования. В фокусе – не только физическая доступность, но и создание глубоко человечной среды, чтобы дети развивались в условиях уважения, поддержки и равных возможностей.