Комфортная среда – основа доступности

Инклюзия
0
Ерик Абитов
корреспондент отдела экономики

Гуманная и справедливая образовательная система выходит на первый план

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстан предприни­мает масштабные шаги по развитию инклюзивного образования, рассматривая его не просто как физическую доступность, а как создание по-настоящему комфортной, поддерживающей среды.

По словам директора департамента инклюзивного и специального образования Минис-терства просвещения Булбул Елеусиновой, понятие «инклюзивное образование» закреплено на законодательном уровне – в Законе «Об образовании». Это гарантирует право каждого ребенка на обучение с учетом его индивидуальных потребностей и особенностей развития.

На сегодняшний день, по данным Национальной образовательной базы данных, в стране учится более 235 тыс. детей с особыми образовательными пот­ребностями. Для их поддержки активно формируется система психолого-педагогического соп­ровождения: при каждой школе функционируют соответствующие службы, где работают свыше 27 тыс. специалистов – от педагогов-психологов до ассистентов и профориентаторов.

С 2021 года открыто более тысячи кабинетов поддержки для детей с особыми образовательными потребностями. Также действует сеть специализированных организаций: 45 детских садов, 99 специальных школ, 110 МПК, 230 кабинетов коррекции, 11 аутизм- и 13 реабилитационных центров.

Развитие инклюзии базируется на стратегических документах. Среди них – Концепция развития образования на 2023–2029 годы и Концепция инклюзивной политики на 2025–2030 годы.

– Эти документы – четкие ориен­тиры, которые помогают формировать систему, где каждый ребенок включен в образовательный процесс, – подчеркивает Булбул Елеусинова.

Целевые индикаторы способствуют не только улучшению физической доступности, но и повышению квалификации педагогов, адаптации инфраструктуры и внедрению современных образовательных технологий. Большое внимание уделяется формированию инклюзивной культуры в школах – среди педагогов, родителей и учеников, особенно если речь идет о национальном проекте «Келешек мектептері».

Научное и методическое обеспечение инклюзивного образования в Казахстане осуществляет Национальный научно-практический центр развития специаль­ного и инклюзивного образования. В 2025 году подготовлено методическое руководство «Современная парадигма инклюзивного образования» на 2025–2030 годы. Его разработали в Национальной академии образования.

– Мы уделяем большое внимание не только правовому и кадровому обеспечению, но и выстраиванию целостной методологической базы. Без этого невозможно обеспечить системный подход, – комментирует Булбул Елеусинова.

2024–2025 годы стали важными с точки зрения совершенствования нормативной правовой базы. Были утверждены новые типовые штаты, включающие должности специальных педагогов и ассистентов на всех уровнях образования – не только в школах, но и в детских садах и колледжах. Кроме того, увеличена квота приема для лиц с инвалидностью в организации технического и профессионального образования – с одного до десяти процентов.

Как поясняет руководитель департамента, эти меры позволяют создать правовую основу, которая будет защищать интересы каждого ребенка и обеспечивать ему реальную, а не формальную поддержку.

Однако законодательные изменения – это только одна часть пути. Важнейшей задачей является формирование инклюзивной культуры. Для этого министерством разработан план мероприятий вплоть до 2030 года, направленный на создание комфортной и уважительной образовательной среды. Он включает в себя развитие профессионального сообщества педагогов, вовлечение родителей и детей в совместные инклюзивные мероприятия и формирование уважения и толерантности к разнообразию.

– Инклюзивная школа – это не просто наличие пандуса или ассистента. Это место, где каждый чувствует себя нужным и важным, – заключает Булбул Елеусинова.

В министерстве отмечают, Казахстан уверенно движется к построению устойчивой и всеобъем-лющей системы инклюзивного образования. В фокусе – не только физическая доступность, но и создание глубоко человечной среды, чтобы дети развивались в условиях уважения, поддержки и равных возможностей.

#Образование #инклюзия #инклюзивное образование

Популярное

Все
В Мажилисе прошла ­презентация проекта закона «О банках и банковской деятельности»
В Туркестане открыт гребной канал
О новых горизонтах ахметтану
Духовный центр Жетысу
Межэтнический диалог на страницах СМИ
В Национальном музее проходит выставка «Бесценные сокровища религиозных традиций мира»
Новый взгляд на старые фасады
В Алматы проводится второй этап дератизации
Стараться помочь каждому
Семья Дуйсебаевых: пятьсот лет учительства
С упором на качество
Высокие технологии – в производство, ИИ – в образование
Первый IQ Test Center
Карметкомбинат получил газ
Работа для настоящих мужчин
Сельское хозяйство – стратегический актив
Школьники из Астаны подарили голос лишённым речи
Культура труда и неприятие иждивенчества
Выстрелы в ночной степи
Высшая награда для мастера
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Цифровая трансформация судебной системы
Началось возведение энергоблока
Apple презентовала iPhone 17
Началось строительство плодоконсервного завода
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Политические реформы и цифровой суверенитет
Состояние основателя Oracle увеличилось на $70 млрд за сутки
Контуры будущего определены
На востоке страны набирает обороты цифровое решение в сфере туризма
Уголовное дело завели на казахстанского блогера за призыв к убийству детей с аутизмом
В Отбасы банке разьяснили вопрос по выдаче денег из ЕНПФ на лечение зубов
Обсужден проект строительства ТЭЦ
Аида Балаева выступила в поддержку сохранения независимости и чистоты культурного пространства
На Кубе полный блэкаут
Как изменились цены на жилье в Казахстане
День кино отмечают в Казахстане
Признание в любви
«Маскарад» в Шымкенте
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области

Читайте также

Преодолевая обстоятельства

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]