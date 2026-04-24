Компания Meta уволит 8 тысяч сотрудников

США,Искусственный интеллект
1
Айман Аманжолова
корреспондент

Это решение связано с большими инвестициями фирмы в технологии искусственного интеллекта, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ВВС

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Американская технологическая компания Meta, которой принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp, объявила о намерении уволить около 8 тыс. человек, или 10% своих сотрудников.

В четверг компания объявила своим сотрудникам о планируемых увольнениях. Она также сообщила, что не будет заполнять еще несколько тысяч вакансий, на которые ранее была намерена нанять сотрудников.

Главная причина сокращений — огромные расходы Meta на разработку технологий искусственного интеллекта: только в этом году она намерена потратить на это 135 млрд долларов. По словам человека, знакомого с содержанием письма персоналу, это примерно равно общему объему средств, направленных компанией на ИИ в течение предыдущих трех лет.

Официальный представитель Meta подтвердил планы в отношении увольнений, но отказался дать более развернутые комментарии.

В январе этого года основатель и генеральный директор Meta Марк Цукерберг дал понять, что в этом году компания намерена провести очередную волну увольнений. Он признался, что, по его наблюдениям, искусственный интеллект помог сотрудникам значительно увеличить продуктивность — и теперь один человек может реализовать проекты, для которых ранее требовалась большая команда.

«Думаю, что 2026-й станет годом, когда ИИ начнет кардинально менять то, как мы работаем», — сказал Цукерберг.

В этом году Meta уже провела две волны увольнений, сократив около 2 тыс. сотрудников. По данным ВВС, персонал компании уже несколько недель ожидал намного более масштабных сокращений рабочих мест.

В последние месяцы Meta тратит все больше средств на разработку ИИ-моделей и инструментов, таким образом она пытается догнать в этом отношении другие технологические компании.

На этой неделе сотрудникам Meta сообщили, что фирма будет отслеживать и регистрировать то, как они работают на компьютерах, чтобы обучить ИИ-модели. Один из сотрудников назвал такую практику «антиутопической» — с учетом ожидаемых сокращений.

«Компанией полностью овладел искусственный интеллект», — сказал этот человек ВВС.

С 2022 года Meta уволила уже десятки тысяч человек. Однако с тех пор она также нанимала новых сотрудников, поэтому общее количество ее персонала должно было остаться примерно на том же уровне, что до первых увольнений.

Сокращения персонала, о которых Meta объявила сейчас, станут самыми крупными с 2023 года.

В этом году об увольнениях, связанных с большими инвестициями в ИИ-технологии, также объявили некоторые другие компании.

Amazon уволила более 30 тыс. человек, а Oracle — более 10 тыс. Одна из менее крупных фирм Block избавилась почти от половины своих сотрудников: примерно 4 тыс. человек. А компания Snap, которой принадлежит популярный мессенджер Snapchat, уволила около 1 тыс. сотрудников.

Кроме того, в четверг компьютерный гигант Microsoft предложил сотрудникам с большим стажем добровольно уходить с работы в обмен на денежные выплаты.

Почти все эти компании объяснили решения менеджеров избавиться от сотрудников расширением возможностей искусственного интеллекта — или же инвестициями в основанные на нем технологии.

 

#США #увольнение #ИИ #Цукерберг

Популярное

Все
Социализация без барьеров
Наши юниоры пишут мировую историю
Поздравили фронтового связиста
Укоренить принцип «Закон и Порядок»
Для достижения общих целей
Во имя будущих поколений
Восстановление Каспия
Новая реальность для продовольственных систем
Ресурс глобальной важности
Сфера притяжения
Наследие Назира Торекулова станет национальным достоянием
Внимание к избирательным процессам растет
Нужна унификация экологических нормативов
Климатическая адаптация системы образования
Увидеть выдру – большая удача
Духовные истоки и свет знания
АО «Интергаз Центральная Азия»: надежность в каждом кубометре
Спас человек лебедя
Эффект Нелли Ким: притяжение родины
Никому не говори
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Путь писателя и государственного деятеля
Серебро с золотым отливом
Умные очки для слабовидящих
«Байқа! Алаяқ!» – смешно о грустном
Система управления наукой будет реформирована
Впервые за 20 лет в Жамбылской области очистили объект, обеспечивающий водой 75 крестьянских хозяйств
Двусторонние отношения динамично развиваются
Здесь будет экопарк
Новую дорогу к Волчьему водопаду строят в Актюбинской области
Искусственный интеллект ускорит открытие месторождений
Казахстанцы приняли участие в Молодежном форуме ЭКОСОС ООН
Прозрачность рынка обеспечит маркировка
Шаг за шагом к вершине
JOLTAP – эффективная модель повышения доходов населения
Территория идей и вдохновения
Конституционные реформы Казахстана стали одной из ключевых тем обсуждения с S&P, Moody’s и Fitch
Актауский бенефис сборной Казахстана
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

Читайте также

В США предложили заменить Иран на Италию на ЧМ
Новый решетчатый небоскреб войдет в число высочайших в США
Тим Кук покинет пост гендиректора компании Apple
Китайский робот-гуманоид побил мировой рекорд в беге

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]