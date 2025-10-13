Там идут жестокие бои, погибли десятки солдат, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на BILD

Фото: t.me/BILD_Russian

Вечером 11 октября афганские войска открыли огонь по пакистанским пограничным постам — в ответ на авиаудары Пакистана по Кабулу несколькими днями ранее. Согласно пакистанским источникам, целью удара по столице Афганистана был лидер террористической группировки «Техрик-и-Талибан Пакистан» (TTP). Остался ли он жив, неизвестно.

Министерство обороны Афганистана ранее заявило, что атаки афганских сил стали ответом на «повторные посягательства на суверенитет Афганистана со стороны пакистанских военных». По данным правительства в Кабуле, в ночь на 12 октября убито 58 пакистанских солдат. С афганской стороны, по сообщению министерства обороны, — 20 погибших и раненых. Пакистан заявил лишь о «потерях среди афганских сил». Эти цифры пока не удалось подвергнуть независимой проверке.

Пакистанская армия ответила артиллерийским огнём, сообщила пакистанская газета Dawn. К утру, по данным представителей безопасности Пакистана, бои пошли на спад, однако в пограничном районе Куррам ещё раздавались выстрелы. Кабул заявил, что прекратил атаки по просьбе Катара и Саудовской Аравии.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф на этом фоне вновь обвинил афганских талибов в предоставлении «убежища террористическим элементам».

«Афганистан играет с огнём и с кровью», — заявил министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви, пообещав «уничтожающий ответ».

Пакистан уже несколько месяцев обвиняет правительство талибов в Кабуле в том, что оно укрывает на своей территории боевиков, совершающих теракты в Пакистане. Кабул это отрицает. Напряжённость между соседями растёт.