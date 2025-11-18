Фото: акимат Астаны

Молодежный ресурсный центр «Астана жастары» акимата города при поддержке Управления по вопросам молодежной политики в рамках Года рабочих профессий провел в колледже сервиса и туризма конкурс «Лучший флорист-2025», сообщает Kazpravda.kz

В ходе конкурса юные флористы создали уникальные цветочные композиции, которые стали настоящим произведением искусства. Один сочетал нежные букеты в классическом стиле, а другой создавал креативные арт-объекты, рационально используя природные элементы.

Некоторые работы даже создавали впечатление «ожившего цветка», демонстрируя безграничный простор фантазии мастеров. А творческую работу студентов, которые вязали узелки из тысячи цветов, оценивали опытные флористы и квалифицированные педагоги.

А организаторы отметили, что главная цель мероприятия - не только дать волю фантазии творческих людей, но и популяризировать их работу.