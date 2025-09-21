Конный марафон «Ұлы дала жорығы» памяти Мыржакыпа Дулатова стартовал в Торгае

В селе Торгай Костанайской области прошли праздничные мероприятия, приуроченные к 140-летию со дня рождения великого поэта и деятеля движения «Алаш» Мыржакыпа Дулатова, передает Kazpravda.kz

Фото: Жаслан Жумабеков, Али Галым

В них приняли участие спикер Мажилиса, Председатель партии «AMANAT» Ерлан Кошанов, аким Костанайской области Кумар Аксакалов, депутаты Парламента и представители общественности.

Одним из значимых событий в рамках празднования стал республиканский конный марафон «Ұлы дала жорығы». За 5 дней 90 всадников, представляющие 13 регионов страны, команда Ассамблеи народа Казахстана, а также сборные из Кыргызстана и России пройдут расстояние в 500 километров по Торгайской степи.

В приветственном слове Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов подчеркнул, что проведение «Ұлы дала жорығы» - это наглядное подтверждение возрождения национальных видов спорта. Он особо отметил символичность проведения конного марафона на сакральной земле Торгая, подарившей нашему народу множество выдающихся культурных и общественных деятелей, среди которых особое место занимает Мыржакып Дулатов.

«Как известно, Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет большое внимание развитию национальных видов спорта. Благодаря поддержке Президента в прошлом году с успехом прошли Всемирные игры кочевников. А сейчас, в честь 140-летия Мыржакыпа Дулатова, проводится масштабное конное состязание и множество других мероприятий, которые позволяют привлечь внимание к творчеству поэта. Великий сын казахского народа и сам был большим любителем лошадей, охотником, все помнят его легендарного скакуна по кличке Алакөз. Наездникам предстоит нелегкий путь по историческим маршрутам. Желаю удачи всем участникам», – сказал Ерлан Кошанов.

Спикер Мажилиса отметил масштабную работу государства по поддержке национальных видов спорта. В столице заложен фундамент Университета национального спорта, в Актобе открыт институт коневодства. Президентом страны в прошлом году был подписан специальный закон по сохранению и увеличению поголовья лошадей отечественных пород. В соответствии с ним начата системная работа по селекции лошадей, в том числе и знаменитой костанайской породы. Свой вклад вносит и партия «AMANAT», в том числе поддерживая такие проекты как «Ұлы дала жорығы», который проводится уже в шестой раз и вызывает большой общественный интерес.

Впервые в этом году в конном марафоне принимает участие команда «Бірлік» Ассамблеи народа Казахстана. Свой забег наездники приурочили к 30-летию АНК, которое отмечается в этом году.

В этот же день Торгай стал ареной для представительного республиканского айтыса, собравшего лучших акынов страны. Поэтическое состязание стало настоящим праздником, в ходе которого зрители смогли по-новому осмыслить наследие Мыржакыпа Дулатова.

«Айтыс – это не просто искусство слова, это зеркало нашей истории и духовности. Народ сохранил имя Мыржакыпа Дулатова в своём сердце, несмотря на все гонения и испытания. Сегодня, когда мы вновь обращаемся к его наследию, мы видим, что Торгайская земля была и остаётся важным духовным центром для нашей страны. В Послании Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил уделить особое внимание развитию этого региона. Уверен, что у Торгайского края большое будущее и вскоре он вновь займет свое особое место в духовно-культурном возрождении нашего народа», – отметил Ерлан Кошанов.

Стоит отметить, что в рамках юбилейных мероприятий в Костанае был открыт памятник Мыржакыпу Дулатову, а в Торгае состоялась научно-практическая конференция, посвященная наследию поэта и мыслителя. Депутаты и общественники посетили музей на малой родине поэта в ауле Бидайык.

#Ерлан Кошанов #конный марафон #Ұлы дала жорығы #Торгай #Мыржакып Дулатов

