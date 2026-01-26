По словам депутата Сената Парламента РК Нурлана Бекназарова, в связи с переходом к однопалатному парламенту предполагается внесение значительных изменений в ряд статей Конституции в разделе «Парламент», касающихся его формирования, избрания, полномочий, компетенции, процедур принятия законов и состава. Некоторые статьи предполагается полностью отменить, передает Kazpravda.kz

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

«Согласно проекту, Курылтай – это высший представительский орган, осуществляющий законодательную власть Республики Казахстан. Полномочия Курылтая начинаются с момента открытия его первой сессии и заканчиваются с началом работы первой сессии вновь избранного Курылтая. Организация и деятельность Курултая, правовой статус его депутатов определяются Конституционным законом», – сказал Нурлан Бекназаров.

Курылтай формируется из 145 депутатов, избираемых по пропорциональной системе представительства на едином общенациональном избирательном округе в порядке, установленном Конституционным законом. Предлагается установить срок полномочий депутатов – пять лет.

Кроме того, на заседании комиссии обсуждались сроки выборов депутатов Учредительного собрания и порядок голосования, избрание Председателя Курылтая, требования и запреты, предъявляемые к кандидатам.

Также Президент в рамках новой реформы предложил создать новый высший консультативный орган – Народный совет, который объединит общественно-политические объединения и активных граждан, что будет способствовать значительному развитию общества и укреплению единства страны. Депутат отметил, что включение в Конституцию отдельного раздела о полномочиях Народного совета подчеркивает значимость этого консультативного органа.