Конституционная комиссия на втором заседании обсудила разделы «Құрылтай» и «Халық кеңесі»

Конституционная реформа
0

По словам депутата Сената Парламента РК Нурлана Бекназарова, в связи с переходом к однопалатному парламенту предполагается внесение значительных изменений в ряд статей Конституции в разделе «Парламент», касающихся его формирования, избрания, полномочий, компетенции, процедур принятия законов и состава. Некоторые статьи предполагается полностью отменить, передает Kazpravda.kz

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

«Согласно проекту, Курылтай – это высший представительский орган, осуществляющий законодательную власть Республики Казахстан. Полномочия Курылтая начинаются с момента открытия его первой сессии и заканчиваются с началом работы первой сессии вновь избранного Курылтая. Организация и деятельность Курултая, правовой статус его депутатов определяются Конституционным законом», – сказал Нурлан Бекназаров.

Курылтай формируется из 145 депутатов, избираемых по пропорциональной системе представительства на едином общенациональном избирательном округе в порядке, установленном Конституционным законом. Предлагается установить срок полномочий депутатов – пять лет.

Кроме того, на заседании комиссии обсуждались сроки выборов депутатов Учредительного собрания и порядок голосования, избрание Председателя Курылтая, требования и запреты, предъявляемые к кандидатам.

Также Президент в рамках новой реформы предложил создать новый высший консультативный орган – Народный совет, который объединит общественно-политические объединения и активных граждан, что будет способствовать значительному развитию общества и укреплению единства страны. Депутат отметил, что включение в Конституцию отдельного раздела о полномочиях Народного совета подчеркивает значимость этого консультативного органа.

«Народный совет – это высший консультативный орган, представляющий интересы народа Казахстана, и его состав формируется из граждан Республики Казахстан. Особо следует подчеркнуть, что порядок создания Народного совета, его состав, полномочия и вопросы организации деятельности закрепляются Конституционным законом», – сказал Нурлан Бекназаров.

#Казахстан #реформа

Популярное

Все
Режим ЧС объявлен в США из-за зимнего шторма
Серик Сапиев разъяснил причину конфликта со своим замом
В Казахстане микро- и малый бизнес начал работу с «чистого листа»
Фигурист Шайдоров вошёл в ТОП-5 на чемпионате четырёх континентов
Цена на золото побила новый рекорд
Редкую операцию на сердце беременной женщине провели в Алматы
Казахстанские каратисты завершили турнир Премьер-лиги с золотыми медалями
Министр юстиции: изменения в Конституцию повысят предсказуемость и последовательность действий государства
Конституционная комиссия на втором заседании обсудила разделы «Құрылтай» и «Халық кеңесі»
Сюрприз на церемонии присяги
Какие изменения ждут Атырау?
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Лишенного прав водителя задержали в наркотическом опьянении в Павлодаре
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
В Астане прошли крещенские купания
Все дело в пене из полиуретана
На курултае в Кызылорде Токаев выступит с речью о дальнейшем развитии Казахстана
Водителя, имевшего 155 нарушений ПДД, задержали в Жамбылской области
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Олимпиада в прямом эфире
Карагандинский стадион «Шахтёр» готовят к требованиям UEFA
Борьба со смогом требует научно обоснованного подхода
Жительница Жаркента избила привязанного к батарее маленького сына
Мороженое из верблюжьего молока делают в сельской глубинке
Оксфордский хаб откроется в Астане
В Алматы сносят 4-этажное здание
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать

Читайте также

Министр юстиции: изменения в Конституцию повысят предсказуе…
Ерлан Сарсембаев предложил конституционно закрепить специал…
Партия «Ақ жол» предлагает усилить конституционную защиту б…
В Казахстане предложили конституционно закрепить отделение …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]