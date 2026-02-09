Конституционная комиссия поддержала закрепление статуса волонтерской деятельности в новом Основном законе

Конституционная реформа
126
Айман Аманжолова
корреспондент

На основании ряда предложений от граждан, общественных организаций, ученых и юридического сообщества в проект новой Конституции были внесены новые важные дополнения. Их презентовал заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов на десятом заседании Комиссии по Конституционной реформе, передает Kazpravda.kz

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

Он сообщил, что в адрес Комиссии поступили предложения о закреплении волонтерской деятельности на конституционном уровне. В результате, учитывая наличие действующего Закона «О волонтерской деятельности» и важность волонтерства в развитии общества и защите окружающей среды, они были поддержаны.

«В пункте 2 статьи 31 сделано дополнение, что в Республике Казахстан поощряются добровольное социальное страхование, создание иных форм социального обеспечения, волонтерская деятельность и благотворительность», – озвучил заместитель председателя Конституционного суда.

Он добавил, что реализация данной идеи органично дополняет другие положения проекта новой Конституции.В частности, Преамбулу и основополагающие принципы Республики Казахстан, в числе которых продвижение идей ответственного и созидательного патриотизма, утверждение ценностей трудолюбия и т.д.

Как отметил Бакыт Нурмуханов, другие изменения связаны с организацией деятельности Курултая.

Так, предлагается исключить пункт 3 статьи 59 проекта, согласно которому порядок образования, полномочия, организация деятельности комитетов и комиссий определяются законом.

Он напомнил, что в настоящее время вопросы деятельности комитетов и комиссий высшего представительного органа регламентируются Конституционным законом «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов», Законом «О комитетах и комиссиях Парламента РК», регламентами Парламента и его палат.

«Данная поправка позволит охватить эти вопросы в названном Конституционном законе и повысить уровень их правового регулирования», – подчеркнул Бакыт Нурмуханов.

Он также сообщил, что продолжается работа по совершенствованию текстов проекта Конституции на государственном и русском языках.

По словам Бакыта Нурмуханова, рабочей группой принимаются меры по оптимизации формулировок, чтобы обеспечить доступность и понятность содержания правовых норм. При этом особое внимание обращается на обеспечение терминологического и семантического единства проектов.

В частности, на основе предложений специалистов правительства, парламента, администрации Президента, редакционно-терминологической рабочей группы Конституционной комиссии, Международного общества «Қазақ тілі» и привлеченных лингвистов осуществлены отдельные редакционные и стилистические правки.

