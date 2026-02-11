Конституционная комиссия завершила доработку проекта новой Конституции Казахстана

Конституционная реформа
103
Айман Аманжолова
корреспондент

Председатель Конституционного Суда – председатель Комиссии по Конституционной реформе Эльвира Азимова подвела предварительные итоги работы над проектом новой Конституции Казахстана. С учетом мнений членов Комиссии и граждан она предложила вынести документ на республиканский референдум. Окончательное решение по этому поводу примет Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает Kazpravda.kz

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

В начале своего выступления Эльвира Азимова выразила благодарность представителям гражданского и юридического сообществ, ученым, правоведам, лингвистам, членам общественных организаций и тысячам неравнодушных граждан, которые высказали предложения по новой Конституции РК.

«Даже самые строгие замечания стали инструментом совершенствования текста. Мы всесторонне взвешивали все аргументы, сопоставляли международный опыт и национальные интересы», – сказала она.

Как отметила Эльвира Азимова, миссия Конституционной комиссии с самого начала была предельно ясна: выработать согласованную, взвешенную модель Основного закона, отражающую волю большинства граждан, обеспечивающую баланс прав и обязанностей, укрепляющую государственность и гарантии прав человека.

«Текст, который мы с вами обсуждали на протяжении ряда заседаний, был существенно доработан и улучшен с учетом поступивших предложений. Большая часть инициатив граждан, гражданских и юридических сообществ, экспертных площадок была тщательно проанализирована. Многие положения нашли прямое отражение в проекте, другие повлияли на формулировки и концептуальные решения», – озвучила председатель Комиссии.

Так, в проект новой Конституции РК включены нормы о статусе адвоката, гарантиях права собственности, праве на возмещение вреда, причиненного государством, об экологической безопасности, вопросах гражданства и т.д.

Особое внимание уделено качеству казахского текста – терминология актуализирована и осовременена. Кроме того, были учтены предложения о переходных положениях.

По словам Эльвиры Азимовой, впервые на евразийском пространстве подобная работа велась в режиме полной открытости.

«Все заседания транслировались онлайн. Можно считать, что это новая модель вовлечения общества в конституционный процесс», – подчеркнула она.

Председатель Комиссии напомнила, что Конституция – это общий ориентир для всей системы нормативных правовых актов: она задает тон и курс, закрепляет базовые принципы, фундаментальные права и свободы человека и гражданина, основы государственности и национальных интересов.

«Конституция не может и не должна быть перегружена деталями. Все последующие аспекты будут регулироваться законами и подзаконными актами, принимаемыми Парламентом и государственными органами. Многие идеи станут основой для дальнейшей законотворческой работы, усиливая и развивая конституционные положения», – отметила Эльвира Азимова.

По ее словам, большинство членов Комиссии высказалось за вынесение проекта новой Конституции на республиканский референдум.

«В этой связи, с учетом мнений членов Комиссии и большинства граждан считаю необходимым предложить Главе государства вынести на республиканский референдум доработанный проект новой Конституции», – сказала председатель Комиссии.

Эльвира Азимова подчеркнула, что проведение республиканского референдума позволит каждому гражданину реализовать свое конституционное право и выразить мнение по проекту новой Конституции Казахстана.

«В случае принятия решения о проведении референдума Главой государства миссия Конституционной комиссии будет считаться завершенной. Новый Основной закон должен стать прочной основой справедливости, стабильности и общественного доверия. Он нацелен на укрепление государственности, защиты прав и свобод каждого человека и задает уверенный курс развития нашей страны», – заключила председатель Конституционной комиссии.

#Казахстан #реформа

