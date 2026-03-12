По мере приближения референдума 15 марта 2026 года дискуссия о проекте новой Конституции Республики Казахстан становится всё громче, но не глубже: критики усиливают социально-популистические призывы, подменяя ими серьёзный правовой анализ

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В принципе, такие дебаты - признак заинтересованности и небезразличия населения страны к тексту Основного закона. Вместе с тем, отдельные оппоненты настаивают, что проект новой Конституции закладывает основания для абсолютизации власти. Ряд критиков, не вникая в существо конституционных новелл, усматривают угрозу правам и свободам в нормах, дословно перенесённых из Конституции 1995 г. и десятилетиями не вызывавших возражений. Оба подхода объединяет один изъян: дефицит системного понимания конституционного права и международных стандартов конституционного строительства.

Согласно международно признанным стандартам конституционного строительства, функция Конституции состоит в формировании институтов власти и определении того, кто осуществляет полномочия государства, как и с какой целью. Как Конституция 1995 года, так и проект 2026 года в целом соответствуют этим стандартам и содержат развёрнутый перечень прав и свобод, принцип разделения властей, верховенство Конституции и систему судебного контроля. Казахстан с 1995 года формально избрал модель правовой конституции, превращающей нормы в юридически обязывающие и судебно защищаемые правила. Однако практика нередко демонстрировала иное: конституционные принципы оставались декларацией.

Объективный анализ Конституции 1995 года позволяет систематизировать ключевые изъяны по четырём направлениям. Первое: инструментализация конституционного текста. Конституция систематически использовалась как инструмент политической легитимации, а не как полноценный общественный договор. Неформальная иерархия власти (практика принятия решений на основе неформальных договорённостей, а не правовых норм ) фактически превращала конституционные принципы и нормы в некий декоративный элемент. Верховенство права оставалось декларацией, независимость судебной системы - условной, парламентский контроль - ослабленным.

Второе: системная несогласованность накопленных поправок. Практика частых пакетных поправок на протяжении 30 лет подорвала системную согласованность конституционного текста. Показательна история статьи 91 Конституции: включение в 2017 году в перечень «неизменяемых» положений статуса Первого Президента - Елбасы нарушило принцип незыблемости «вечных клаузул» и создало юридически неопределённую ситуацию, устранить которую поправками было практически невозможно. Это обнажило внутреннее противоречие конституционной архитектуры и подтвердило необходимость её целостного переосмысления и перестройки.

Третье: разрыв между декларацией и механизмом реализации. Отдельные изменения - закрепление собственности народа на природные ресурсы, расширение прав граждан - не сопровождались созданием реальных правовых механизмов реализации. Власть нередко давала конституционные обещания, имплементация которых блокировалась на законодательном уровне - через пробелы, оговорки, отсылочные нормы, передающие дискреционные полномочия исполнительным органам.

Четвёртое: ограниченность Конституции как инструмента социального регулирования. Конституция как таковая не способна непосредственно решить проблемы коррупции, экономических кризисов или социальной несправедливости - она создаёт институциональные рамки, в которых государственная политика может быть более или менее эффективной. Улучшение благосостояния населения зависит не столько от содержания Основного закона, сколько от качества правоприменения и уровня политической ответственности.

Совокупность этих четырёх изъянов существенно снижала способность государства эффективно разрешать общественные противоречия, формируя запрос на подлинный новый общественный договор и - как следствие - на более оперативно реагирующий, одномандатный Парламент.

Принятие принципиально новой Конституции оправдано при смене политического режима, системном кризисе легитимности, нарушении «вечных клаузул» или при запросе общества на новый общественный договор. В казахстанском контексте все четыре основания присутствуют. Реформой 2022 года был нарушен принцип незыблемости «вечных клаузул» статьи 91; системная несогласованность накопленных поправок требует целостного переосмысления архитектуры Основного закона; январские события 2022 года ускорили формирование запроса на новый общественный договор; наконец, сложившийся конституционный дизайн утратил способность обеспечивать эффективное государственное управление.

В 2022 году положение о статусе Первого Президента было исключено через всенародный референдум, наглядно подтвердив: даже попытка придать элементам властихарактер абсолютностине выводит их за пределы народного суверенитета. Способность к пересмотру, а не формальная неизменность положений, является фундаментальной гарантией против абсолютизации власти. Казахстанский конституционный момент 2026 года следует рассматривать не как первичное конституционное строительство, а как «реанимационный этап» - восстановление и обеспечение реального действия уже закреплённых демократических принципов.

Референдум как инструмент конституционной легитимации обладает очевидными преимуществами: он наделяет Основной закон народной легитимностью и защищает фундаментальные нормы от произвольного изменения временным политическим большинством.Вместе с тем существуют серьёзные риски: при создании искусственных препятствий для электоральной активности граждан, формальное участие населения рискует ослабить полноту подлинного народного волеизъявления.Именно поэтому основная задача текущего момента - не допускать отвлечения граждан популистскими лозунгами, которые лишь создают информационный шум, дезориентируют общество и подменяют содержательный диалог манипулятивной риторикой, а сосредоточиться на здравой демократической основе Конституции и перенести дебаты на механизмы правореализации.

Проект Конституции 2026 года создаёт реальные возможности для институциональной модернизации по трём взаимосвязанным направлениям. Центральным институтом реанимационного этапа является Конституционный суд. Он призван стать подлинным хранителем Основного закона через систематический конституционный контроль законодательных и исполнительных актов, защиту прав и свобод граждан и формирование последовательной конституционно-правовой доктрины. Существенное значение имеет осуществление Конституционным Судом контроля не только за содержанием нормативных правовых актов, но и за актами публичной власти, нарушающими конституционные права и свободы граждан, что составляет важнейшее направление конституционно-правовой защиты личности.

Второй приоритет - Парламент и законодательное обеспечение. Конституция создаёт нормативные рамки; их реальное наполнение зависит от качества принимаемых законов. Парламент должен принять пакет законов, реализующих конституционные принципы, - прежде всего в сфере парламентского контроля, прозрачности природных ресурсов и защиты прав граждан. Одним из ключевых инструментов народного контроля должен стать конституционный закон о Курултае - институте, опирающемся на традиции казахского народного собрания. Принципиально важно, чтобы Курултай обладал не декоративными, а реальными полномочиями: правом законодательной инициативы, не ограниченной правительственным разрешением на каждый законопроект; правом эффективного запроса к органам исполнительной власти по исполнению закона; правом инициирования парламентских расследований по результатам гражданского мониторинга.

Третий приоритет - Цифровой Парламент как инструмент повседневного народного суверенитета. Традиционные механизмы публичных слушаний обеспечивают лишь формальное участие граждан в законотворчестве.Необходимо создание цифровой платформы, предоставляющей гражданам реальные рычаги влияния на законодательную деятельность: независимый правовой анализ законопроектов с использованием ИИ, инструменты для предложения конкретных поправок и написания текстов законов, оценка регуляторного воздействия норм законов в целях проверки их исполнения и эффективного влияния на общественные отношения.Как отметил Глава государства на первом заседании Рабочей группы по парламентской реформе 14 октября 2025 года: «Возможно, e-Parliament вскоре станет таким же популярным инструментом в нашей стране, как действующий e-Gov». Создание Цифрового Парламента - это не технологический проект, а институциональная реформа: превращение народного суверенитета из конституционной декларации в повседневный работающий инструмент гражданского участия.

Предстоящее одобрение гражданами новой Конституции на референдуме - это не завершение конституционного строительства, а начало наиболее сложной его фазы: фазы практической реализации. Именно на этом этапе определится, станет ли Конституция 2026 года инструментом подлинной институциональной модернизации. Цель, стоящая сегодня перед обществом, - не декларативная критика проекта, а концентрация на механизмах правореализации: благосостояние граждан определяется не текстом Конституции, а качеством правоприменения, независимостью судов и реальной ответственностью власти перед народом.