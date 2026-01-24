Конституционная реформа поднимет на новый уровень развитие отечественной науки – Жаксыбек Кулекеев

Конституционная реформа
28

Отсутствие четкой регламентации научной деятельности в Казахстане на уровне Конституции негативно сказывается на ее статусе. Такую позицию выразил научный руководитель Центра прикладных экономических исследований Жаксыбек Кулекеев в ходе первого заседания Конституционной комиссии в Астане, передает Kazpravda.kz

Фото: konstituciyalikreforma

По его словам, одним из главных приоритетов на современном этапе развития страны является формирование экономики на основе знаний и инноваций с использованием широких возможностей современных цифровых технологий и искусственного интеллекта. Это направление не только повысит конкурентоспособность страны, но и определит ее позиции в геоэкономическом и геополитическом пространстве.

«Роль науки с каждым днем растет и становится важнейшей производительной силой любого общества. В этом смысле невозможно не подчеркнуть, что развитие экономики знаний напрямую связано с наукой. Однако научная деятельность в стране регулируется только отраслевым законодательством, а основные принципы четко не закреплены на уровне Конституции. Отсутствие в Конституции РК специальных норм, касающихся науки, делает научную отрасль зависимой от текущей государственной политики и ослабляет ее роль и статус в обеспечении устойчивого развития страны», - сказал он.

Жаксыбек Кулекеев отметил, что закрепление науки и инноваций на конституционном уровне создает прочную правовую основу для устойчивого финансирования научной деятельности и способствует системному и устойчивому функционированию исследовательских центров, университетов и технологических компаний.

По его словам, такие нормы содержатся в Конституциях многих развитых государств. В частности, можно привести такие страны, как Германия, Япония, Южная Корея, которые опирались на науку и инновации и добились значительных экономических успехов. Подчеркнув, что Финляндия, Испания и Португалия четко закрепили в своих конституциях право на научную автономию и академическую свободу, эксперт подчеркнул, что будущее страны проистекает из глубокого понимания того, что напрямую зависит от интеллектуального и технологического развития граждан.

«С точки зрения национальной безопасности развитие собственных научных и технологических разработок укрепляет технологическую независимость и обеспечивает стабильность экономики и ее важнейшей инфраструктуры. Кроме того, наличие в Конституции норм, касающихся науки, повышает международный авторитет государства и делает его страной, ориентированной на прогресс и инновации. Это наглядно показывает, что научно-техническое развитие является приоритетом и способствует привлечению инвестиций. Он также укрепляет наш имидж в мировом сообществе и закладывает прочную основу для социальной, экономической и технологической стабильности», – сказал он.

#Казахстан #наука #реформа

Популярное

Все
Из школьников – в исследователи
Вплетены в историческую память
Лидеры сборной на кортах Мельбурна
Под контролем – долгострой
Инклюзивный центр в музее
Не раздумывая бросился на помощь
Зерендинцы получили ключи от долгожданных квартир
Ветеран отметил столетний юбилей
Избрали нового акима
Как рождаются олимпийские победы
Город задыхается… «в пределах нормы»
Жулдыз подключили к природному газу
Уверенный взгляд в будущее
Новый формат диалога
Знаковые решения
Человек, обреченный на успех
Регион пополняется социальными объектами
Ренессанс печатных СМИ
Добропорядочность как стратегия
Говорят участники курултая
Сюрприз на церемонии присяги
Какие изменения ждут Атырау?
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Без ухабов и ям
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Закон Республики Казахстан О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан
Мощный снегопад обрушился на Камчатку
Завершилась XXII Международная Жаутыковская олимпиада
Лишенного прав водителя задержали в наркотическом опьянении в Павлодаре
Место встречи – библиотека
В Астане прошли крещенские купания
Водителя, имевшего 155 нарушений ПДД, задержали в Жамбылской области
Вторая жизнь автопокрышек
Все дело в пене из полиуретана
Спасатели готовятся к лавинам
ТОП-3 небоскребов, которые достроят в 2026 году
На курултае в Кызылорде Токаев выступит с речью о дальнейшем развитии Казахстана
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел

Читайте также

Елнур Бейсенбаев предложил укрепить понятие семьи и брака в…
Стала известна дата следующего заседания Конституционной ко…
Светский характер школы следует закрепить отдельной статьей…
В Конституции нужно закрепить нормы, реально защищающие тво…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]