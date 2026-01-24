Отсутствие четкой регламентации научной деятельности в Казахстане на уровне Конституции негативно сказывается на ее статусе. Такую позицию выразил научный руководитель Центра прикладных экономических исследований Жаксыбек Кулекеев в ходе первого заседания Конституционной комиссии в Астане, передает Kazpravda.kz

Фото: konstituciyalikreforma

По его словам, одним из главных приоритетов на современном этапе развития страны является формирование экономики на основе знаний и инноваций с использованием широких возможностей современных цифровых технологий и искусственного интеллекта. Это направление не только повысит конкурентоспособность страны, но и определит ее позиции в геоэкономическом и геополитическом пространстве.

«Роль науки с каждым днем растет и становится важнейшей производительной силой любого общества. В этом смысле невозможно не подчеркнуть, что развитие экономики знаний напрямую связано с наукой. Однако научная деятельность в стране регулируется только отраслевым законодательством, а основные принципы четко не закреплены на уровне Конституции. Отсутствие в Конституции РК специальных норм, касающихся науки, делает научную отрасль зависимой от текущей государственной политики и ослабляет ее роль и статус в обеспечении устойчивого развития страны», - сказал он.

Жаксыбек Кулекеев отметил, что закрепление науки и инноваций на конституционном уровне создает прочную правовую основу для устойчивого финансирования научной деятельности и способствует системному и устойчивому функционированию исследовательских центров, университетов и технологических компаний.

По его словам, такие нормы содержатся в Конституциях многих развитых государств. В частности, можно привести такие страны, как Германия, Япония, Южная Корея, которые опирались на науку и инновации и добились значительных экономических успехов. Подчеркнув, что Финляндия, Испания и Португалия четко закрепили в своих конституциях право на научную автономию и академическую свободу, эксперт подчеркнул, что будущее страны проистекает из глубокого понимания того, что напрямую зависит от интеллектуального и технологического развития граждан.