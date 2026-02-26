Конституционная реформа и заложенная в ней ценностная и институциональная модернизация влияют не только на внутренние траектории развития государства и общества, но и на международные позиции Казахстана как надежного партнера и ответственную среднюю державу, передает Kazpravda.kz

Фото: t.me/Janakonstituciya

В новом подкасте Казахстанского института стратегических исследований, посвященном обсуждению проекта новой Конституции, директор КИСИ Жандос Шаймарданов и руководитель отдела медиапроектов Жанар Тулиндинова побеседовали с экспертами из Индии, Грузии, Армении, США, Китая и стран ЕС о различных аспектах конституционной реформы 2026 года – от включения в текст Основного закона норм о защите экологии до роли политической трансформации в укреплении доверия к Казахстану как мировому игроку.

Как не раз подчеркивалось спикерами в ходе обсуждения, разработка нового Основного закона и вынесение вопроса его принятия на республиканский референдум – это новый этап эволюционного развития государства.

Как подчеркнул президент Института глобальных исследований Ашок Саджанхар (Индия), Казахстан наметил курс на становление динамичной и устойчивой демократии, и нынешняя конституционная реформа не только расширяет соответствующие процессы, но и усиливает их.

«Конституция Республики Казахстан постепенно эволюционировала с момента ее принятия в 1995 году, но сейчас, на мой взгляд, наступил по-настоящему переломный момент. Это чрезвычайно важно, потому что изменения затронули около 84 процентов текста документа. В числе наиболее значимых изменений можно выделить замену двухпалатной парламентской системы однопалатной. Законодательная работа, решения, в которых задействован Парламент, смогут приниматься значительно быстрее. В целом реформа закрепляет систему, в которой остаются сильная президентская власть, влиятельный Парламент и подотчетное Правительство. Именно эти три элемента составляют основу системы госуправления, закрепленную в Конституции Казахстана», – отметил Ашок Саджанхар.

Основатель Borderless Consulting Group Чарльз Маклин (США) выразил мнение, что конституционная реформа – это большой и важный шаг к укреплению статуса Казахстана как значимого мирового игрока и современной средней державы. При этом он подчеркнул: сегодня роль middlepower в решении самых важных мировых проблем – от вопросов мира до климатических изменений – существенно возрастает.

«В этом отношении Казахстан – одна из средних держав, которая проявила себя как важный игрок. Его пригласили войти в Совет мира. Страна выступает ведущим игроком в Центральной Азии. Думаю, что роль Казахстана в геополитике будет становиться все более значимой», – считает Чарльз Маклин.

Эксперт также обратил внимание на то, что обновленная Конституция – прогрессивный и современный документ, который будет по достоинству оценен зарубежными партнерами страны. В том числе, по его словам, он привлечет внимание многих инвесторов, отмечающих сделанный в документе акцент на верховенство закона и видящих в этом подтверждение того, что Казахстан – достаточно надежное место для работы и вложения инвестиций.

Руководитель департамента Центра общественных связей и информации аппарата Премьер-министра Армении Джонни Меликян также подчеркнул, что конституционная реформа и институциональные преобразования последних лет в Казахстане прежде всего направлены на повышение управляемости, предсказуемости и устойчивости политической системы.

«Перераспределение полномочий в ходе реформ формирует более понятные и прозрачные «правила игры» как для внутренних, так и для внешних партнеров. В контексте евразийских интеграционных форматов это имеет важное практическое значение. Укрепление институтов снижает политические риски, облегчает долгосрочное планирование и делает Казахстан в глазах партнеров, в том числе Армении, надежным участником совместных проектов. Кроме того, выстраивание институциональной преемственности повышает потенциал республики как посредника и диалоговой площадки, особенно в условиях нарастающей глобальной турбулентности в Евразии», – считает Джонни Меликян.

Он также обратил внимание на то, что акцент, который Казахстан делает на социальной справедливости, борьбе с коррупцией, развитии человеческого капитала и цифровизации, отражает стремление связать экономический рост с качеством управления. Это в свою очередь тоже формирует более прозрачную и предсказуемую среду для взаимодействия с партнерами, отметил спикер.

«Для Армении данный опыт представляет практический интерес прежде всего в сфере цифровых услуг. Мы с большим вниманием наблюдаем за инициативами, которые сегодня реализуются в Казахстане, в том числе в области налогового администрирования, образовательных программ, развития инновационных энергетических систем, – отметил Джонни Меликян. – В рамках ЕАЭС и СНГ такие подходы способствуют не только дальнейшему углублению интеграции, но и реальному сближению управленческих стандартов. Появляется возможность учиться друг у друга, обмениваться опытом и совместно реализовывать конкретные инициативы. В этом смысле модернизационная повестка Казахстана может рассматриваться как фактор укрепления взаимного доверия и расширения прикладного сотрудничества, особенно в тех сферах, где критически важны институциональная совместимость и долгосрочная стабильность».

Бывший заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Апциаури отметил, что Казахстан традиционно проводит многовекторную и сбалансированную внешнюю политику. По его мнению, это правильная долгосрочная стратегия, которая создает благоприятную внутреннюю и внешнюю среду для национального развития.

Однако, обратил внимание спикер, в нынешних сложных геополитических условиях перед лицом новых вызовов и угроз укрепление международной репутации и влияния Казахстана как средней державы требует углубления реформ, расширения участия общества в управлении страной и ее внешними делами. Новая Конституция, по мнению Давида Апциаури, станет важным шагом в данном направлении.

«Демократия и открытость, более прозрачные правила имеют большое значение не только для международной репутации. Они служат сигналом иностранным бизнес-партнерам для вкладывания инвестиций в национальную экономику, реализации проектов и укрепления доверия, что исключительно важно для устойчивого развития. Конституция позволяет усилить этот тренд», – сказал спикер, добавив, что подходы Казахстана к обновлению Основного закона заслуживают изучения международным сообществом как пример баланса укрепления суверенитета и развития многостороннего сотрудничества.

Ассистент-профессор Назарбаев Университета Джиянг Донг (Китай) прокомментировал включение в текст Основного закона положений об особых экономических и правовых режимах для Международного финансового центра "Астана" и AlatauCity. Он подчеркнул, что такие проекты являются институциональными инновациями, а любая инновация всегда связана с определенным риском.

«Важный момент состоит в том, что внешние заинтересованные стороны могут сомневаться в надежности и устойчивости инициатив. Поэтому очень важно ясно и однозначно закреплять обязательства, чтобы повысить шансы на успешную реализацию проектов, – акцентировал эксперт. – Юридическое и конституционное закрепление таких институциональных инноваций имеет решающее значение для того, чтобы мобилизовать весь потенциал особой экономической зоны и подобных проектов как среди внутренних администраторов, так и среди внешних участников, особенно иностранных инвесторов».

Региональный представитель Международного института управления водными ресурсами (IWMI)по Центральной Азии Барбара Януш-Павлетта обратила особое внимание на экологическую составляющую проекта новой Конституции Казахстана.

Она подчеркнула: принципиально важно, что экологическая тематика отражается в Конституции в нескольких положениях. Это не только преамбула, в которой признается необходимость бережного отношения к природе, но и отдельные статьи. Например, в статье 37-й закреплена обязанность граждан сохранять природу. Прописано, что государство ставит целью охрану окружающей среды.

«Конституционное закрепление таких положений позволяет рассматривать охрану окружающей среды не просто как направление государственной политики, а как принцип конституционного строя Республики Казахстан. Это имеет фундаментальное значение, поскольку означает, что данный принцип находится выше всех иных законов. ...И все законы должны быть направлены на реализацию этого конституционного принципа», – акцентировала представитель IWMI.

В этом контексте Барбара Януш-Павлетта также отдельно отметила включение в текст Основного закона нормы о гарантированном доступе граждан к экологической информации. По ее мнению, это является важнейшим проявлением конституционного принципа охраны окружающей среды.